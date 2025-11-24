聯手終結「傅氏王朝」？民進黨布局花蓮找上「踹桌議長」張峻 本人鬆口證實

2026地方選舉各黨都在加緊腳步布局中，日前傳出民進黨有意找曾狠踹藍委傅崐萁桌子的花蓮縣議長張峻合作，引發外界討論。對此，張峻鬆口坦言，民進黨確實有來接洽過，不過目前仍以花連重建救災為主，合作的事情待觀察，不過他也認為花蓮確實需要改變。

立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚在花蓮長達20多年輪流當縣長，先前傳出包括花蓮縣議會無黨籍議長張峻、無黨籍縣議員魏嘉賢都有意角逐2026縣長大位，其中張峻在今年大罷免階段公開站出來罷傅，再加上傅崐萁10月底在光復鄉災區舉辦堰塞湖重建條例座談時，張峻等人不滿被擋在外頭，於是率眾闖入會場，更出腳狠踹桌子，「反傅」立場鮮明。

廣告 廣告

和碩董事長童子賢（左一）、花蓮縣議長張峻（右二）在大罷免期間支持罷掉國民黨總召傅崐萁。（張峻議長辦公室提供）

​針對民進黨傳出有意找他合作，張峻日前則表示，當前的首要任務是處理光復鄉的災情重建，以及鳳林、萬榮地區的堤防缺口溢流防災工作。他更強調：「保障民眾日常生活回歸正常，是眼下最重要的任務」。

對於是否和民進黨合作，張峻回應：「後續再視情況而定」。不過，張峻仍認為，花蓮確實需要改變，希望讓地方發展得更好。

更多風傳媒報導

