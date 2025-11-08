聯手萌娃出擊做公益 新北消防猛男月曆開放預購
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
新北市消防局消防猛男形象月曆，將由全家便利商店獨家販售，也將自今（8）日上午10時起，開放預購至明年1月31日晚間12時止。售價為新台幣119元，取自消防報案專線「119」的諧音。民眾可透過「全家」App中的「隨買預約取」功能購買，銷售所得扣除必要成本，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於公益用途。
新北市消防局表示，今年萌力滿點，消防猛男與小小消防員，形塑出攜手守護城市的意象。今天上午9時30分也在板橋區重慶路行人徒步區，舉辦2026新北消防形象月曆發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第18屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。
消防局表示，月曆以「全民守護‧消防萌力」為主題，邀請小朋友化身小小消防員入鏡，展現溫馨又堅毅的守護意象，從童年的「消防憧憬」到消防精神的「薪火相傳」，象徵使命於世代間的交棒與延續。拍攝手法則採用消防月曆經典「炸水場景」，讓整體畫面更具張力與層次感。
今天上午由《火神的眼淚》音樂劇團隊，親臨發表會現場響應，以歌聲致敬消防精神。《火神的眼淚》由故事工廠與瘋戲樂工作室聯手製作，描繪消防員在火場與人生間的抉擇與信念。演員方宥心、王為、周家寬等14人，現場獻唱〈我不是英雄〉與〈當我們同在一起〉兩首人氣曲目，充分展現消防員的無私與團結精神。
消防局表示，《火神的眼淚》音樂劇，自4月首演以來好評不斷，全台巡演17場，劇組長期與新北市消防局合作，從專業知識指導到救護訓練支援，共同呈現最真實動人的消防故事。也將於明年1月16日至18日，於臺北表演藝術中心大劇院加演，邀請觀眾一同感受消防職人的熱血與信念。
照片來源：新北市府提供
