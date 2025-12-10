聯手阻詐100萬！ 屏東里港警與農會行員獎勵5000元

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣里港警分局大平派出所警員巴鴻達近日接獲里港農會通報，指稱1名婦女疑似遭詐騙集團鎖定，正準備提領100萬元。巴員到場了解後，憑執勤經驗迅速判斷為典型的「假交友投資」詐騙，隨即阻止提款，並成功勸阻該婦女提領鉅款。分局將向警政署申請員警及行員各5000元獎勵金。

里港警方於11月底在「里港金融阻詐Line群組」提醒，1名50至60歲藍姓婦人疑似遭詐騙，需提高警覺。恰逢12月初1名藍女至里港農會欲臨櫃提領百萬元並稱將投資股票，其說詞及行為均顯得可疑，主任立即通報警方。經警員巴鴻達查證後發現，藍女原表示用途為購買貨物，卻又改口要投資，確認遭詐；農會也隨即配合暫停該筆提領。警方並提醒家屬應多加留意藍女交友狀況，避免繼續遭騙。

警方指出，內政部警政署為強化攔阻作業，鼓勵金融從業人員與警察人員積極執行攔阻，以有效防阻民眾遭詐，爰訂定「警銀聯合執行攔阻作業獎勵金核發原則」，分別發給攔阻作業獎勵金: 攔阻民眾設定帳戶約定轉帳者，各發給2千元。 攔阻民眾遭詐款項達10萬元以上未達100萬元者，各發給2千元。攔阻民眾遭詐款項達100萬元以上未達500萬元者，各發給5千元。攔阻民眾遭詐款項達500萬元以上者，各發給1萬元。此次阻詐，里港分局也將為其向警政署申請各5000元獎勵金，鼓勵主動作為。

里港分局分局長邱逸樵呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾若接到要求投資、匯款或提供個人資料的訊息，務必提高警覺並向警方或165反詐騙專線查證。

