聯手Duncan、李彥璟限量版春聯引話題 魏嘉彥歡迎民眾索取 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

迎接馬年新春，花蓮市公所今（29）日表示，今年特別推出2款限量版新春春聯，分別與知名插畫家DUNCAN及在地設計師李彥瑾跨界合作，展現花蓮豐沛的創作能量與地方特色。市公所即日起展開春聯投遞作業，將2款春聯送達花蓮市4萬5千餘家戶，與市民一同迎接嶄新的一年。花蓮市長魏嘉彥指出，這2款春聯未推出前即有外縣市朋友來電詢問，顯見其設計感備受關切，也成功引起話題，歡迎喜愛的民眾可自即日起自花蓮公所索取。

廣告 廣告

魏嘉彥表示，這是花蓮市公所今年第7度攜手知名插畫家DUNCAN，推出「山海騰駿」新春春聯，以Q版小馬為主題，搭配「山海騰駿」題字，象徵花蓮得天獨厚的好山好水，也寓意駿馬奔騰、諸事順利，祝福花蓮在新的一年持續向前、蓬勃發展。

花蓮公所提及，另一款春聯則邀請在地設計師李彥瑾合作，這也是雙方第2次攜手，李彥瑾過去所設計的作品，現今仍可於公所門前橫幅看見。今年花蓮市春聯以「馬到成功」為題，搭配Q版市長魏嘉彥與可愛搖搖馬形象，透過年輕活潑的設計語彙，展現花蓮充滿創作動力與青春能量的一面。

魏嘉彥也說，今年2款春聯尚未正式推出前，就已有外縣市朋友來電詢問，顯見花蓮創作深受關注。2款春聯皆由花蓮在地創作者操刀設計，市公所除持續支持在地創作外，也希望透過具花蓮特色的設計行銷城市，讓全國看見花蓮的創作實力，並祝福市民朋友新年快樂、萬事如意。

花蓮公所表示，目前2款限量新春春聯將於年前由專人投遞至各家戶；若有額外需求或喜愛市公所特製春聯的市民朋友，即日起可於平日上班時間，週一至週五上午8時15分至下午5時30分，午休時間12時至1時30分，民眾可前往花蓮市公所一樓服務台索取，數量有限，送完為止。

照片來源：花蓮市公所

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

澄清馬太鞍堰塞湖洪災外界質疑 花蓮縣府列10點重申勿政治操作

自由廣場塑木步道完工啟用 魏嘉彥感謝徐子芳爭取經費支持

【文章轉載請註明出處】