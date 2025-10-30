聯手FBI抓人！ 酒駕累犯釀「2死11傷」 逃美7年遭遣返
8年前在新北市新莊的發生一起重大車禍！蔡姓男子酒駕開車上路，造成2死11傷；而他在闖了大禍後，完全沒賠償受害者任何一毛錢，還舉家潛逃美國，逃避司法追訴。台灣警方提供線索，與美國的國土安全調查署、聯邦調查局等單位聯手合作，美方在洛杉磯逮捕蔡姓男子，將他押解返台。
新北市一起重大酒駕車禍事件終於有了進展，肇事者逃亡多年後被引渡回台。8年前，45歲蔡姓男子酒後駕車在新莊區造成2死11傷的嚴重車禍，卻未賠償受害者任何金額，還舉家潛逃美國躲避司法追訴。台灣警方與美國國土安全調查署、聯邦調查局等單位通力合作，最終在洛杉磯將其逮捕，並於10月29日押解返台，讓這名逃亡7年的通緝犯終於面對法律制裁。
這起悲劇發生於2017年3月6日晚間六點多，地點位於新北市新莊區中正路與明志路三段路口。當時蔡姓駕駛開著休旅車突然暴衝，撞上路邊號誌燈，連帶撞擊到在待轉區等候的機車騎士及路人，造成現場一片凌亂，汽機車零件碎片散落一地。目擊者描述當時聽到類似連環鞭炮的砰砰聲，休旅車直接衝進待轉區柱子那邊。事故發生後，傷者家屬強烈要求給肇事駕駛懲戒，這些原本在待轉區好端端等待的騎士們遭遇無妄之災，讓受害者家屬極為憤怒。
刑事局國際科科長李昆達表示，蔡姓男子在台灣曾任新北市某機械公司業務員，而這並非他第一次觸法。在2017年時，他曾犯下對幼性交罪及一些公共危險罪，並在2018年發布通緝前就已潛逃美國。今年2月3日，美國國土安全調查署、聯邦調查局、緝毒局及執法行動遣返局根據台灣警方提供的線索，在洛杉磯將蔡姓男子逮捕。經過台美雙方合作，終於在10月29日由美方將他遣返回台接受司法審判。當他返抵國門時，雙手上銬，乖乖聽從刑警指示，隨即被移送新北地檢署。
對於受害者及家屬而言，正義雖然遲到了8年，但蔡姓男子最終未能逃過法律制裁。他原以為逃離台灣就能全身而退，卻證明了法網恢恢，疏而不漏。這起案件也彰顯了國際執法合作的重要性，讓犯罪者即使逃往海外，最終仍需為自己的行為負責。
