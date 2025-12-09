聯新國際醫院推動糖腎共病整合照護 病友「逆轉腎」提升生活品質

糖尿病與慢性腎臟病共病已成台灣洗腎人口攀升的重要關鍵。聯新國際醫院今(2025)年在糖腎共病整合照護推動上，接連獲得多項公部門與專業媒體肯定，包括本(12)月初獲桃園市衛生局頒發「初期慢性腎臟病照護績優獎」醫院組第一名；在國民健康署糖尿病照護品質評核中，同時榮獲機構特色主題金獎與計畫執行成果銀獎；腎臟病照護品質提升方面，也包辦區域醫院金獎與創新獎，並入選康健雜誌「2025糖尿病特色醫院」，整體成效橫跨臨床照護、病人參與與創新管理三大面向。

廣告 廣告

聯新國際醫院副院長暨腎臟科主任林盈光。圖：聯新國際醫院提供

聯新國際醫院表示，這套整合照護模式的成果，也具體反映在病人身上。63歲林女士飽受糖尿病、高血壓與第三期慢性腎臟病之三重夾擊，多科就醫造成藥物混亂，甚至不知不覺重複服用兩種成分相似之降壓藥，外食習慣更讓蛋白尿居高不下，腎功能亮紅燈。經聯新國際醫院副院長暨腎臟科主任林盈光診斷後轉介到慢性病暨CKD整合照護中心後，個管師迅速統整藥物、跨科醫師優化處方、營養師客製低鈉低蛋白飲食，每個月追蹤血壓血糖，在全方位的協助下，三個月內蛋白尿從中度降至近輕度，血壓血糖趨於穩定，腎絲球過濾率（eGFR）惡化趨勢止步。林女士開心地說，「感謝醫院整合所有科別資訊，終於讓我能與慢性病和平相處。」

聯新國際醫院定期舉辦病友會與情境化衛教。圖：聯新國際醫院提供

林盈光指出，糖尿病腎病變的核心機轉，在於高血糖早期造成腎臟「超過濾」，使腎絲球長期承受高壓，逐步走向硬化與萎縮，最終演變成慢性腎臟病（糖尿病腎病變）。衛福部資料顯示台灣約十萬洗腎人口中近半與糖尿病相關，臨床仍常見民眾存在「吃藥傷腎」的迷思，事實上自行減藥、停藥，才會加速腎臟惡化。林盈光強調，新型糖尿病藥物具有護心護腎效用，配合生活型態調整，才能延緩腎功能退化；真正需要小心的，是長期濫用止痛藥與來路不明的中草藥偏方，恐含有腎毒性成分，小心護腎不成反傷腎。

聯新國際醫院推動整合照護的初衷，是讓病人不只是「活著」，而是「健康、開心地生活」。圖：聯新國際醫院提供

用藥觀念錯誤之外，生活型態也是腎臟健康的大敵。林盈光深入剖析，胰島素阻抗是糖尿病根源，常因飲食失衡導致腹部肥胖、脂肪肝、體重攀升，誘發代謝症候群，大幅提高腎損風險。臨床上外食族多為高鹽、高蛋白飲食，長期加重腎臟微血管負荷。蛋白尿正是腎臟受損的早期警訊，唯有定期驗尿、同步監測血糖、血壓與血脂，才能把握黃金介入期，避免走向不可逆的腎臟惡化。

整合照護團隊不只治病，更要讓患者「活得好、吃得好」。個案管理師、護理長劉祝君與團隊，定期舉辦病友會與情境化衛教，如健康早餐會，讓病友挑常見在地早餐，營養師現場教導糖份計算、替代選擇，修正飲食迷思；同時結合聯新運醫中心資源，設計居家肌力訓練課程，協助病友穩定血糖。劉祝君表示，寓教於樂的方式能降低硬式衛教帶來的抗拒感，也能在互相鼓勵中強化自我照護動力。目前院內已有逾3000名糖腎共病患者納入長期追蹤，透過跨團隊模式降低洗腎風險。

林盈光表示，推動整合照護的初衷，是讓病人不只是「活著」，而是「健康、開心地生活」。只要能積極調控三高、調整生活型態並規律使用護腎藥物，即便已進入第四期腎病，仍有機會延緩進入洗腎時間。他也呼籲，腎臟病多半無聲無息，唯有及早檢查、及早介入，才能把危機變成轉機。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

龜山自強國小推動蛋殼再利用 師生製作肥料為植物「加菜」

25歲男車禍後「看一變兩」！醫揭外傷複視原因 拖久恐釀危險