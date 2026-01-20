聯新國際醫院推薦「加減法」年菜 長年菜這樣煮不苦又健康
隨著農曆春節將至，民眾忙著規劃圍爐饗宴，準備各式年菜。然而高油、高糖與飲酒習慣，往往讓餐桌成為健康隱憂。臨床觀察顯示，春節期間也常是痛風、急性胰臟炎與腸胃炎發作的高峰期。聯新國際醫院資深營養師陳美芳提供「加減法」年菜，透過「聰明備餐、減少加工食品、增加水份及纖維攝取、維持運動」四大核心策略，讓民眾在享受傳統年味的同時，也能守護自己與家人健康。
傳統觀念總認為年菜寧多勿少，但過量備餐導致剩食，反覆加熱會影響食材品質，增加腸胃負擔，更可能提高引發腸胃不適導致食物中毒的風險。陳美芳建議，若10人用餐，準備6至8人份即可，用中型餐盤及拼盤盛裝年菜，再搭配2至3道當季食蔬如高麗菜、青白花菜、荷蘭豆等，可增加膳食纖維攝取，又達到多元豐盛的視覺效果，讓餐餐皆有新鮮菜色上桌，均衡又營養。
年菜的象徵意涵不可抹滅，但烹調手法可與時俱進。陳美芳建議「改變」優於「禁止」的思維，讓傳統菜餚呈現新面貌。陳美芳進一步提到，「步步高升少油膩」，甜年糕不必裹粉油炸，直接小塊後放入烤箱、氣炸鍋烘烤或用餛飩皮包裹後煎炸，口感外酥內軟Q，還降低熱量攝取；「長年菜美味吉祥」，象徵長壽的「長年菜」（芥菜）雖富含鉀、鈣質與纖維，但苦味常令人卻步。她建議先汆燙去除苦味，再搭配麻油猴頭菇料理包拌炒，不僅麻油能補血氣活血路，美味好入口，也增添吉祥寓意；「清甜點心養美顏」，以白木耳蓮子湯取代高糖甜品，利用桂圓、紅棗與枸杞的天然甜味，既能補充纖維又能養顏護膚。
飲品選擇更是健康關鍵。陳美芳提醒，紅酒含多酚，150cc以內適度飲用有助心血管保養，但切勿過量，任何酒類飲用過量都容易引起急性胰臟炎發作。啤酒與含果糖漿的手搖飲容易增加尿酸生成、影響尿酸排除，是痛風發作的頭號元兇。另外需注意咖啡因與酒精飲料皆具利尿作用，若未補充足夠水分，容易造成身體脫水，進而影響代謝與尿酸平衡。陳美芳強調「喝飲料不等於喝水」，建議每日依「體重x30cc」原則補充白開水，才能維持身體正常代謝，降低痛風與胰臟炎急性發作的風險。
春節零食方面，糖果、餅乾、堅果與肉乾等往往是隱形熱量來源。陳美芳指出，堅果屬油脂類，每日建議攝取量約一湯匙即可，建議選擇需要剝殼、去籽的「麻煩零食」，透過增加食用步驟來放慢進食速度，降低攝取量，避免在無意識狀態下吃進過多油脂與熱量。她以蜜汁肉乾為例，一小條的熱量比同份量里肌肉高出近5成，脂肪與糖分明顯增加，蛋白質卻不如同份量里肌肉，這類經過調味與加工的零食，容易在不知不覺中攝取過量，就是春節期間最常被低估的熱量陷阱之一。
此外，春節餐桌也需注意長輩的用餐安全。香菇、湯圓、糯米製品等食材務必剪成小塊，避免因咀嚼不全造成噎食意外。陳美芳提醒，春節飲食就像一場加減法的平衡賽。「減去」多餘的加工、油脂與負擔，「加上」蔬菜、喝水與運動，才能在連假後依然保持身體的穩定與活力，讓團圓的喜悅延續到新的一年。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
一天可以幾顆藍莓？專家大推藍莓最營養吃法 控血糖、護腦、降膽固醇
藍莓功效超多，價格又變便宜了，營養師薛曉晶指出，藍莓是一種被科學界列入「大腦與血管保健食物清單」的超級水果，其中所含的花青素能穿越血腦屏障、調節發炎反應，進而改善記憶力、穩定血壓、強化心血管功能，是現健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
只吃一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？醫師警告這款藥可能引發夢遊
吃了一顆安眠藥，隔天醒來居然躺在精神病院，但卻不知道自己是怎麼去的。這不是電影情節，而是真實案例。藥師洪正憲指出，安眠藥Zolpidem（史蒂諾斯、柔拍）其中一大副作用就是夢遊或複雜睡眠行為，少數人服用後可能做出睡著卻能做事的行為，醒來卻毫無印象。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
喝咖啡別碰B群！4類保健品全浪費 鐵質吸收大降54％
不少民眾每天習慣來一杯咖啡提神，食安專家韋恩（楊世煒）提醒，研究顯示，攝取咖啡會降低鐵、鋅、鈣與維生素B群的吸收率，所以飲用咖啡後至少1小時內，應避免補充特定的維生素與礦物質。三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長
麵包冷凍再回烤，真的可以降低升糖指數！腫瘤科醫師廖志穎解釋，根據多項研究發現，澱粉類食物經過「冷卻／冷凍」後，部分澱粉會轉變成抗性澱粉，對腸道菌有益。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4
全脂or低脂牛奶防心梗？名醫喊：我都喝這款
牛奶有益健康，至於應選全脂或低脂？醫師王思恒表示，過去認為，乳製品要選低脂款，才無心血管阻塞的問題，但新研究指出，全脂牛奶與心血管疾病的發生率無明顯正相關，甚至發酵乳品（如優格、起司）有時還與「心血管風險降低」有關。「因此，我都喝全脂牛奶。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4
不只甜食是大忌！醫揭「4吃法」害得糖尿病：愛吃宵夜也中鏢
糖尿病與日常飲食息息相關。功能醫學醫師劉曜增在YouTube頻道指出，若長期維持不良飲食型態，恐增加糖尿病風險，並分享「4種常見吃法」，提醒民眾特別留意，例如高鈉的重口味飲食，可能影響胰島素敏感性，以及經常吃宵夜，長期下來不利於血糖調控。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 1
尖叫1聲亡「不是流感」！11歲女童驗出1病毒攻心亡 醫：無特效藥
台中市一名11歲女童感冒近月未癒，突然昏迷送醫，經搶救兩天仍因嚴重心臟衰竭不治。檢驗發現女童體內呈B19微小病毒陽性，醫師研判恐是病毒侵襲心臟引發猛爆性急性心肌炎。女童發病前曾有感冒症狀，並隨家人前往中國旅遊。施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，B19病毒又稱「蘋果病」，主要透過飛沫或血液傳染，潛伏期約4至20天，初期症狀似感冒，後續可能出現紅疹，嚴重者恐併發關節炎、腦炎或致命性急性心肌炎。醫師提醒，B19病毒目前無特效藥及疫苗，治療採支持性療法，免疫不全者、慢性貧血患者及孕婦為高風險族群，應特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 54
早上提神喝「咖啡or茶」比較好？專家揭曉答案 1情況喝了只會更焦慮
早餐或許是一天中最重要的一餐，但你的早晨飲料呢？大多數人會分成兩派：咖啡派與茶派。當然，也有人完全不喝咖啡或茶，選擇能量飲料、柳橙汁、汽水，或單純喝一杯水。那麼，早晨最好的選擇是什麼？對此，「delish」網站說明，答案並不單一。 咖啡與茶的效果一樣嗎？ 說實話，多數人早晨喝咖啡或茶，主要是為了咖啡因。這種天然的中樞神經興奮劑能提升大腦與神經系統的活躍度，讓你感覺更清醒、專注、警覺。但咖啡因過量可能導致焦慮與心悸等副作用。營養師 Lisa Andrews 表示：「每個人代謝咖啡因的速度不同，所以對專注、情緒與精力的影響也會有所差異。」營養師 Lauren Manaker 補充：「咖啡與茶都能提升專注與活力，但方式不同。」 ．咖啡：咖啡因含量較高，能帶來迅速且強烈的能量爆發，非常適合需要快速進入工作狀態的人，但也可能讓部分人感到焦躁不安。．茶：咖啡因含量較低，並含有胺基酸 L-茶胺酸（存在於綠茶與紅茶中），可降低壓力與焦慮。這種組合能帶來更平穩、持續的情緒與能量提升。 最健康的咖啡與茶喝法？ Manaker建議，想讓早晨飲品更健康，應減少添加糖與高熱量配料（如鮮奶油、糖漿）。 ．咖啡：最常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2分鐘方便換20年腦退化？專家點名不只泡麵…這類食品恐「讓大腦提早失智」
近年來泡麵、香腸、雞塊等「超加工食品」（Ultra-Processed Foods，UPF）因為方便料理、價格便宜，成為不少民眾在忙碌日常中的飲食選擇。不過，最新研究與專家警告指出，長期大量攝取這類食品，恐對腦部健康造成深遠且不可逆的傷害，更是讓民眾在年紀輕輕時就邁向失智症（Dementia）的「高速通行證」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
每天喝咖啡害膽固醇狂飆？研究：「多1動作」護心血管、死亡率更低
有些人飲食清淡，仍有膽固醇問題，擔心是喝咖啡所致，其實問題在於沖煮方式。營養醫學專家劉博仁提到，咖啡富含多種抗氧化物質，不過其中的「咖啡白醇」與「咖啡豆醇」，若長期大量攝取，壞膽固醇可能累積在血液中，不過研究發現，經過濾紙沖煮有助於過濾咖啡油脂，比起完全不喝咖啡的人，心血管更健康、死亡率更低。三立新聞網 setn.com ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
不是吃魚！中醫點名「1種海鮮」更年期救星 補氣血、養肝去熱
天氣一熱，不少人就感覺身體燥熱、睡不好，甚至皮膚出現紅疹、月經不順，中醫指出，這些可能都是體質虛弱、腎氣不足的表現，尤其女性更年期前後，更易受影響。其實吃對海鮮，也能幫助滋陰補氣血。 中醫師余雅健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
醫師自己絕對不吃！20種日常食品遭點名暗藏危機 香蕉、明太子都上榜
烤肉、明太子、香蕉、白飯、炸薯條，這些常見的美食其實暗藏危機，日本多名醫師近日在健康專書與訪談中直言，現代人習以為常的飲食，早已充滿看不見的風險，甚至可能在不知不覺中傷害身體，「我們每天在超市買的食物，並不等於安全。」醫師指出，關鍵並不在於是否完全禁食，而是要理解哪些東西「為什麼不能吃太多」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
一抬頭就天旋地轉，竟是「耳石脫落」惹禍！醫揭如何判別「症狀」：5動作自救，自己也能讓耳石復位
許多人在日常生活中都曾受到暈眩的困擾，但卻常搞不清楚病因，常見引起眩暈的原因包括「前庭神經炎」、「迷路炎」、「耳石脫落症」或內耳疾病「梅尼爾氏症」。其中，耳石脫落症是很常見的前庭疾病，不會影響聽力，也不會危及生命，卻會讓人很不舒服。如果確認是耳石脫落，可以靠居家耳石復位法來自救，不過究竟有哪些症狀，能確認自己是耳石脫落症呢？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是深綠葉菜！「1蔬菜」能防癌、護腦、穩血糖：要每天吃
提到超級食物，一般會想到深綠色蔬菜，營養師薛曉晶表示，權威期刊已將菇類升級為「功能性超級食材」，不僅富含蛋白質、纖維、多種B群和礦物質，更有β-葡聚醣、麥角硫因、穀胱甘肽等珍貴成分。這些成分與人的免疫力、腦部健康、代謝機能，甚至罹癌風險及壽命密切相關，可說是「藥食同源」的珍寶。「所以，要每天吃菇。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
喝咖啡有人失眠、有人卻照睡？醫揭原因 一半的人都不適合多喝
為什麼有人晚上喝完咖啡仍能好好睡覺，有人在中午喝卻還是睜眼到天明？營養醫學劉博仁醫師指出，診間遇到不少人關心「喝咖啡到底對身體好不好」，但這個問題其實沒有標準答案，每個人天生對咖啡因的代謝能力都不同。他也提醒，如果喝完咖啡會感到莫名焦慮、手抖、睡不著、腸胃不舒服等，可能就是屬於代謝較慢的族群，建議減少攝取量或改喝低咖啡因飲品，以預防可能的健康風險。 肝臟裡的「咖啡因碎紙機」 這個基因決定代謝快慢 劉博仁醫師說明，咖啡因進入人體後，主要在肝臟進行代謝，屬於肝臟第一階段解毒路徑（Phase I detoxification），其中CYP1A2（細胞色素P450 1A2）酵素就像肝臟裡的「碎紙機」，運作效率與CYP1A2基因上的rs762551位點有關，也決定了一個人代謝咖啡因的快慢。 「慢代謝者」每兩人就有一人 受咖啡因刺激時間可能較長 劉博仁醫師表示，對於「快代謝者」（AA型）而言，咖啡因能迅速被分解，停留在體內的時間較短、副作用相對少，較能享受到咖啡中的多酚所帶來的抗氧化與心臟、肝臟相關健康效益。「慢代謝者」（AC或CC型）的「碎紙機」則運轉較慢，甚至容易「卡紙」，咖啡因在體內的半衰期常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
拒長照！西班牙「藍色寶地」研究：他三餐吃這「豬也吃」，少病趴趴走
不用長照，謝謝！早已過百歲的Eustaquio Pérez，住在西班牙奧爾賽省，他討厭吃藥，甚至未接種過COVID疫苗，至今卻能天天趴趴走上山牧羊，大腦記憶力更好得驚人。他只是這個長壽村的眾多百歲人瑞之一，為何這個西班牙內陸省，被外界認為將是繼沖繩下一個「藍色寶地」？西班牙近期集合學者團隊，完整揭露遠見雜誌 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
開心果降壞膽固醇！吃過量恐上火一周胖1公斤
開心果英文名為pistachio，在台灣又稱「阿月渾子」。營養師李婉萍指出，開心果富含膳食纖維、優質蛋白質、健康脂肪及多種維生素礦物質，適量食用有助心血管及血糖控制。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言