聯新數位健康加速器 DEMO DAY 臨床創新驅動資本鏈結 啟動智慧醫療新動能

聯新數位健康加速器 推動臨床與服務驗證。/圖片的來源：聯新數位健康加速器

由聯新國際醫療-聯新數位健康加速器主辦的Demo Day活動「Health Next數位健康新創日」於聯新國際會議廳114年11月13日透過線上平台直播，展示最新的醫療創新成果與臨床應用。活動以「臨床創新×資本鏈結」為主軸，串聯醫療體系、創新團隊與投資，展現台灣數位健康產業的跨界共創動能。

活動分為兩大專場：Clinical Innovation Pathways｜建立臨床驗證創新，聚焦於醫療資料整合、AI演算導入、輔具與社區照護方案：先豐科技以 AI 驅動的睡眠科技平台，提供睡眠障礙早期篩檢與個人化改善方案；晤智專注於心血管疾病早期預警系統，透過多模態生理訊號與 AI 模型提升風險偵測準確度。昊慧致力於病歷結構化與臨床應用優化，推動醫療資料標準化流程，強化臨床決策支援。思微智能研發AI認知評估與訓練系統，可透過語音分析辨識認知功能變化，協助失智症早期篩檢。

博想醫學科技以「博速測」頸動脈狹窄快篩提供非侵入式影像分析，協助中風風險預警；輔人科技將智慧輔具應用於久臥與安寧照護，結合壓力分布監測，提升長照服務品質。如影優活打造 社區健康照護與智能居家生活平台，整合 IoT 裝置，促進高齡者自主健康管理；和鄰長照則以 ACAH 聯盟運作平台 串聯社區照護、長照機構與醫療資源，建立跨場域協作生態。

Innovators Meet Capital｜新創鏈結資本，聚焦於創新技術於市場化與投資對接，新創團隊展現智慧醫療與健康科技的多元創新。太暘科技以 AI 影像應用於上呼吸道窄縮評估，提升睡眠呼吸障礙診斷的精準度；浚鴻數據推出 AI 健康教練與個人數位孿生平台，運用資料分析與預測模型，提供個人化健康行為建議。姿嘉麗植萃研發 Smart Skin Wellness，以生成式 AI 技術進行膚質分析，推動從保養到預防的健康管理升級。同時，艾里空以 毫米波人體感知技術應用於健康監測、活動偵測與臨床行為分析；典新智醫分享慢性病管理平台與馬來西亞專案建置經驗，推動智慧醫療系統的國際化；新城風糖則以新型態農村照養長照園區為核心，結合在地社區、照護服務與生活設計，打造永續且具溫度的長照新模式。

聯新數位健康加速器 評委合影。/圖片的來源：聯新數位健康加速器

臨床創新獎由昊慧與思微智能獲得。獲獎團隊將進入聯新國際醫院臨床研究基金支持計畫，並啟動醫院與新創之間的共創驗證機制。潛力投資獎由艾里空與太暘科技獲得，並獲贈 iPad 一台，作為展示與開發輔助工具。聯新數位健康加速器指出，本計畫核心在於從「臨床需求 → 技術創新 → 市場導入」鏈結，透過醫療、創投與新創三方協作，推動偵測、預防、長照與智慧健康管理的整合落地。未來將擴大亞太華人醫院間國際合作，致力將台灣打造為亞洲智慧醫療創新的重要基地。

聯新數位健康加速器 數位健康生態系圖。/圖片的來源：聯新數位健康加速器

