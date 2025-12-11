聯準會三度降息！台積電衝上1515元 台股早盤28568點創新高
聯準會10日宣布降息1碼，為今年第三次降息，帶動美股四大指數全面收漲，今（11）日台股開盤先下跌15.5點，以28385.23點開出，隨後指數翻紅上漲逾百點，一度觸及28568.02點，衝破歷史新高。
權值股方面，護國神山台積電（2330）今日開盤秒填息，上漲10元以1510元開出，最高一度衝上1515元，暫報1505元；鴻海（2317）上漲0.5元至234元，暫報232.5元；聯發科（2454）下跌15元至1445元，暫報1440元；台達電（2308）上漲2元來到970元，暫報968元。
