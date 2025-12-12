聯準會三度降息一碼 啟動每月400億美元購債支撐市場

聯準會三度降息一碼，政策利率降至 3.50–3.75%，並啟動每月 400 億美元短債購買計畫。（圖片來源／維基百科）

本年度最後一場FOMC利率會議，儘管此前多位委員看法分歧，最終仍如市場預期降息一碼，政策利率降至3.50%至3.75%，同時宣布自12日起啟動每月400億美元的短債購買規模以維持充足存款準備金，為期約4個月，點陣圖顯示2026年及2027年利率降幅維持一碼，另外，本次聯準會再度上修了經濟成長預測。

玉山投信市場策略團隊主管葉家榮指出，聲明稿強調降息主要考量就業面出現軟化跡象，保留「美國經濟溫和擴張」，但移除「失業率保持低位」措辭修正為「失業率略微攀升」，而通膨方面則有部分上行風險，點陣圖及聲明皆顯示聯準會在完成三次降息後轉為審慎態度，暗示短期內聯準會將更偏向「觀察」數據為主。

葉家榮表示，本次FOMC利率會議即便未擴大未來降息預期，但經濟數據預估明顯較9月預估值更為樂觀，與過去認為「關稅帶來的風險將逐步淡化」一致，加上近期的消費數據及企業投資維持強勁，短期內經濟大幅下行的風險正在下降，展望明年資本市場仍相當有機會實現穩定擴張。

葉家榮進一步指出，自10月利率決議停止縮表後，本次利率決議另外宣布啟動每月400億短債購債規模以維持存款準備金，除購買1年內國庫券以外，不排除購買3年內短期債券，但未來是否持續購買將視屆時情境而定。聯準會在歷經長達兩年的縮減資產負債表後，當前規模已從巔峰時的9兆美元降至6.5兆美元，同時聯準會逆回購交易量(ONRRP)僅剩32億美元，流動性緊縮使短端利率回升，本次短債購買將適時挹注準備金，緩解貨幣市場短期壓力。

市場投資方面，葉家榮分析，2025年第三季美國整體企業獲利普遍超預期，根據統計，S&P500成分企業每股盈餘年增率有望達到10.3%、遠高於年初市場預期，顯示即使面對供應鏈壓力、成本上升、以及經濟成長放緩的擔憂，美股企業仍展現出經營的彈性與優異的獲利能力，產業上仍看好AI及相關產業能兌現市場期待、實現獲利強勁增長，但需留意短線評價過高風險。

至於債市方面，葉家榮認為，美國大型企業普遍維持著穩健的資產負債表，現金流量充足加上獲利具有韌性，多數投資等級債發行公司維持正向展望，BBB信評企業未大規模降至非投資級評等，信用質量依然良好；非投資等級債整體平均信評仍落在BB級，截至10月底，信用評等BB級的企業數在非投資等級債券市場的佔比來到56%，較2008年時的38%大幅上升，足見信用體質顯著改善，而當前美債殖利率仍位於近15年的上緣，更增添其投資價值。

