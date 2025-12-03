聯準會下週降息預期升高！美股道瓊漲185點、台積電ADR漲1.53％

美國降息希望再度升溫，提振市場情緒，美股2日收高。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國最新經濟數據表現疲軟，強化市場對美國聯準會（Fed）12月降息的預期，美國股市2日收高，為7個交易日中第6天上漲。道瓊工業指數上漲185.13點、0.39%，標普500指數上漲0.25%，那斯達克指數上漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.84%，台積電ADR上漲1.53%，收在292.09美元。

綜合外媒報導，經濟數據顯示，美國國內勞動市場走軟，而通膨目前似已趨穩。市場對聯準會降息的預期高漲，樂觀認為聯準會將在下週的政策會議降息，根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，預期聯準會降息的可能性約為89%，遠高於11月中旬的預測。債券殖利率上升放緩，比特幣價格反彈，2日一度上漲約7%，收復前一日的部分跌幅。

美股2日收盤，道瓊工業指數上揚185.13點或0.39%，收報47474.46點。標普500指數上揚16.74點或0.25%，收在6829.37點。以科技股為主的那斯達克指數上揚137.76點或0.59%，收在23413.68點。費城半導體指數上揚128.95點或1.84%，收在7149.47點。

與人工智慧（AI）相關的科技股2日支撐整體市場，AI晶片巨擘輝達上漲0.86%，人工智慧基礎設施扮演重要角色的Credo獲利優於預期，股價飆漲逾10%，並創下新高。美股本週開盤走低，週一結束了先前連續5個交易日的上漲。近幾週來，避險情緒持續升溫，投資者擔憂持續通膨、估值過高以及人工智慧投資回報等問題，這給牛市帶來了壓力。

