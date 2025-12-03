聯準會下週降息？台股上漲200點 台積電衝上1450元

台股早盤上漲200點。圖為股市示意圖。（圖／鏡週刊提供）

美國最新經濟數據疲軟，同時通膨受到控制，讓聯準會於下週降息的機率大幅提高，美股在前一個交易日全面收漲，台股今日維持漲勢，加權指數上漲200點。

外媒報導指出，美國最新經濟數據顯示勞動市場疲軟，同時通膨情況受到控制，市場對於聯準會將降息的期待持續提升，可能將在下週的政策會議降息，2日美國股市主要指數全面收漲，道瓊工業指數上揚0.39%，標普500指數上揚0.25%，那斯達克指數上揚0.59%，費城半導體指數上漲1.84%，比特幣也出現反彈。

台股方面，台積電早盤衝上1450元，後收斂至1445元，漲幅1.04%，鴻海上漲6元，漲幅2.7％，台達電上漲11元，漲幅1.11%，股價來到1000元，重返千金股行列，聯發科上漲5元，漲幅0.35%，股價來到1420元。



