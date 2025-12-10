聯準會中性偏鴿降息重啟印鈔！ 科技股回穩走強、台積電ADR 走揚2.22%

美國聯準會主席鮑爾12月10日舉行利率決策後的記者會。路透社



聯準會今年利率會議決策宣布第三次降息，投信法人表示，聯準會降息1碼如預期，關稅是影響通膨頑固的主因 明年第一季見頂，加碼購債穩流動性，但未來降息節奏仍審慎。市場情緒穩定回溫下，費半走強帶動科技族群，台積電ADR走高2.22%、AI供應鏈支撐NASDAQ收紅，雖輝達震盪但整體強弱平衡。道瓊同步上漲，顯示資金在大型股與科技股間均衡布局，盤勢延續區間偏強格。

聯準會強調將利率維持在既可抑制通膨、又能支撐就業的平衡水準，整體談話基調偏釋出中性偏鴿，尤其在說明並未考慮升息後，道瓊指數一度飆漲逾600點，S&P500指數收漲0.68%，那指漲0.42%，10年期公債殖利率亦下行4.1百分點報收4.15%附近。

聯準會在12 月利率決策降息1碼符合預期，同時認為銀行體系準備金「已降至充裕水準」，因此自12 日起每月購買 400 億美元短期公債，著眼於確保金融體系流動性。另外，這次就業市場描述刪除仍處低檔字樣，顯示承認勞動市場降溫，對經濟成長的信心下滑，而措辭從是否進一步調整變為調整幅度與時機，暗示未來仍有降息空間，惟仍維持節奏更審慎態度。

鮑爾明確指出關稅衝擊造成結構性成本上升主因，也預估通膨將於 明年第一季達高峰，之後隨著進口價格與供應鏈調整，在下半年逐步回落。另也強調，債市殖利率上升並非反映長期通膨預期，而源於對未來經濟成長動能樂觀修正。

Fed 在最新經濟預測全面上修 2025年至2028 年 GDP 成長率，反映美國內需與企業投資韌性仍強，特別是 AI、生產力提升與企業去庫存結束帶來的製造與設備投資回升，相較歐洲與日本仍處於疲軟區間，美國企業獲利成長前景仍無逆風，美元資產仍具吸引力。

