聯準會主席人選條件曝光 川普：必須支持降息

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天指出，若前聯邦準備理事會（Fed）官員華許（Kevin Warsh）不支持降低利率，就不會提名他出任下一任聯準會主席。

法新社報導，川普在接受國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時指出，華許了解他希望聯準會降息的立場。

川普表示：「我認為他本來就想這麼做。」

川普強調，如果華許打算升息，根本不可能被提名為聯準會主席人選。

川普長期主張應調降利率，並多次批評現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）未能更積極降息。

在這次專訪中，川普形容目前的利率水準「太高了」。

聯準會去年三度調降利率，但今年1月暫緩進一步降息。

此外，華許任命案在聯邦參議院的確認程序中，可能面臨不小阻力，外界也愈來愈擔心聯準會的獨立性是否會受到政治壓力影響。

參議院銀行委員會的共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）表示，在司法部針對鮑爾的調查結案前，他將反對包括下任主席在內的聯準會人事任命。

川普正試圖撤換聯準會理事庫克（Lisa Cook），以及政府針對鮑爾在聯準會整修費用上的調查，引發外界擔憂聯準會是否仍能維持政治中立。（編譯：徐睿承）1150205