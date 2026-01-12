聯準會主席收傳票震撼市場 美元下挫、黃金等避險資產飆漲

美國聯準會主席鮑爾在1月11日釋出的影片聲明中表示，他已在9日收到美國司法部傳票，這直接起於川普政府針對聯準會降息幅度的不滿，聯準會政策獨立性承受考驗。路透社



美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在當地時間週日（11日）晚間極不尋常地發出影片聲明，表示他已收到傳票，美國檢方將對他提出刑事指控。此消息就在亞洲市場週一（12日）開盤時傳出，美元匯價震盪下挫，黃金等避險資產則大幅飆漲。分析師指出，聯準會獨立性正受到前所未見的威脅，讓市場必須把美國央行獨立性的制度性風險納入定價，這對美元與美債不利，對大宗商品有利。

國際黃金價格本就因伊朗流血示威、美國可能軍事干預等地緣政治動盪而催動上漲，黃金現貨價格週一度飆破美英兩4600美元關卡，史上首次；在亞洲下午盤漲勢略有收斂，但漲幅仍達1.63%，交在美英兩4583美元價位。

衡量美元對主要貨幣匯價的美元指數，在鮑爾宣布收到傳票後立刻出現陡峭的跌勢，跌幅一度超過0.29%，跌勢一度減緩後又在亞洲下午盤往下探底，位於98.858價位。彭博社的美元現貨指數也有逾0.2%跌幅，是至少三週來最大的單日跌勢。

分析師特別指出，鮑爾這次的聲明一改過去迴避美國總統川普是否要把他逼退以強迫降息的態度，直接表明這次的司法傳票完全就是針對利率而來。鮑爾表示傳票指他去年在美國國會出席說明聯準會大樓整修超支問題的證詞有問題，這完全只是藉口。

鮑爾在影片聲明中說：「這關乎聯準會是否能夠繼續根據證據和經濟狀況設定利率，還是貨幣政策將改由政治壓力或恐嚇來主導。」

雪梨Wilson資產管理公司投資組合經理博伊向路透社表示： 「鮑爾主席背離了他以往應對川普威脅的方式，這次選擇直接點破核心問題，就是聯準會沒有按照總統的意願調整利率。」

川普政府「到處潑灑汽油然後玩火」

企業金融財務服務公司Corpay的多倫多首席市場策略師夏摩塔更說： 「今晚披露的消息標誌著政府削弱聯準會地位的行動劇烈升級，這可能會引發一系列與川普總統既定目標背道而馳的意外後果。透過對個別官員進行激進的法律威脅來試圖影響央行，政府可能會推高通膨預期，削弱美元的避險地位，並引發長期債券殖利率大幅上升，進而增加整個美國經濟的借貸成本。到處潑灑汽油然後玩火，通常不會有好結果。」

美國國債已因此衝擊性消息下挫，指標性的10年期公債殖利在亞洲盤時間週一下午上升0.016個百分點，升至4.185%。殖利率上升顯示債券價格下跌。

法國外貿銀行（Natixis）紐約首席美國經濟學家何吉警告說： 「市場已經消化了許多圍繞聯準會及其獨立性的噪音，我想這次可能也會如此，但到了某個時間點，狀況將撐不下去。我無法評論調查本身的是非曲直，但這看起來確實像是司法部在試圖恐嚇聯準會。如果政府持續不斷深究，總會找到某種形式的失職行為，因為任何官僚機構都是如此：到那時市場就會發生動亂。」

盛寶銀行（SAXO BANK）新加坡首席投資策略師加納納說，鮑爾宣布收到傳票的事件，已經使投資人不僅要考慮經濟與市場風險，還要考慮「治理風險」，因為市場是否繼續相信聯準會的獨立性，將和聯準會下物的利率決策一樣重要。美國利率走向的觀察核心「不再是通膨數據而是治理風險，治理風險往往率先在外匯和黃金市場反應，隨後是利率波動。」

