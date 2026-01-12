聯準會主席收傳票震撼市場 美元下挫、黃金等避險資產飆漲
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在當地時間週日（11日）晚間極不尋常地發出影片聲明，表示他已收到傳票，美國檢方將對他提出刑事指控。此消息就在亞洲市場週一（12日）開盤時傳出，美元匯價震盪下挫，黃金等避險資產則大幅飆漲。分析師指出，聯準會獨立性正受到前所未見的威脅，讓市場必須把美國央行獨立性的制度性風險納入定價，這對美元與美債不利，對大宗商品有利。
國際黃金價格本就因伊朗流血示威、美國可能軍事干預等地緣政治動盪而催動上漲，黃金現貨價格週一度飆破美英兩4600美元關卡，史上首次；在亞洲下午盤漲勢略有收斂，但漲幅仍達1.63%，交在美英兩4583美元價位。
衡量美元對主要貨幣匯價的美元指數，在鮑爾宣布收到傳票後立刻出現陡峭的跌勢，跌幅一度超過0.29%，跌勢一度減緩後又在亞洲下午盤往下探底，位於98.858價位。彭博社的美元現貨指數也有逾0.2%跌幅，是至少三週來最大的單日跌勢。
分析師特別指出，鮑爾這次的聲明一改過去迴避美國總統川普是否要把他逼退以強迫降息的態度，直接表明這次的司法傳票完全就是針對利率而來。鮑爾表示傳票指他去年在美國國會出席說明聯準會大樓整修超支問題的證詞有問題，這完全只是藉口。
鮑爾在影片聲明中說：「這關乎聯準會是否能夠繼續根據證據和經濟狀況設定利率，還是貨幣政策將改由政治壓力或恐嚇來主導。」
雪梨Wilson資產管理公司投資組合經理博伊向路透社表示： 「鮑爾主席背離了他以往應對川普威脅的方式，這次選擇直接點破核心問題，就是聯準會沒有按照總統的意願調整利率。」
川普政府「到處潑灑汽油然後玩火」
企業金融財務服務公司Corpay的多倫多首席市場策略師夏摩塔更說： 「今晚披露的消息標誌著政府削弱聯準會地位的行動劇烈升級，這可能會引發一系列與川普總統既定目標背道而馳的意外後果。透過對個別官員進行激進的法律威脅來試圖影響央行，政府可能會推高通膨預期，削弱美元的避險地位，並引發長期債券殖利率大幅上升，進而增加整個美國經濟的借貸成本。到處潑灑汽油然後玩火，通常不會有好結果。」
美國國債已因此衝擊性消息下挫，指標性的10年期公債殖利在亞洲盤時間週一下午上升0.016個百分點，升至4.185%。殖利率上升顯示債券價格下跌。
法國外貿銀行（Natixis）紐約首席美國經濟學家何吉警告說： 「市場已經消化了許多圍繞聯準會及其獨立性的噪音，我想這次可能也會如此，但到了某個時間點，狀況將撐不下去。我無法評論調查本身的是非曲直，但這看起來確實像是司法部在試圖恐嚇聯準會。如果政府持續不斷深究，總會找到某種形式的失職行為，因為任何官僚機構都是如此：到那時市場就會發生動亂。」
盛寶銀行（SAXO BANK）新加坡首席投資策略師加納納說，鮑爾宣布收到傳票的事件，已經使投資人不僅要考慮經濟與市場風險，還要考慮「治理風險」，因為市場是否繼續相信聯準會的獨立性，將和聯準會下物的利率決策一樣重要。美國利率走向的觀察核心「不再是通膨數據而是治理風險，治理風險往往率先在外匯和黃金市場反應，隨後是利率波動。」
更多太報報導
漲幅完勝台積電！黃金存摺飆4685元天價 買10萬元抱1年爽賺6萬
【更新】聯準會主席鮑爾因790億整修案遭刑事調查 川普：不知情
便宜的日圓不久了？專家示警：猛然升值將成2026金融市場不定時炸彈
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 199
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 53
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 4
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 3
CPB／曹錦輝突然延後初登板 福州海俠說明原因
中國城市棒球聯賽（CPB）日前宣布，曾站上大聯盟的台灣投手曹錦輝，加入福州海俠隊預計1月13日先發，然而12日球隊突然發出公告表示「首次登板將延後亮相」，之後曹錦輝會以最佳狀態回歸。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 80
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 4 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
東漂去旅行 台東免費6大海景秘境一次收！不花錢的美景最療癒
前往台東，沿著東海岸一路南下，太平洋的藍在眼前鋪展成最療癒的風景，而更迷人的，是這些美景完全不需要門票——只要願意停下腳步。從清水模建築襯托海景的大鳥休憩區、彷彿把天空收進畫面的華源觀景台「天空之鏡」，到筆直道路直通大海的太麻里車站與金剛大道，台東用最純粹的方式，邀請旅人感受「不花錢，卻最奢侈」的海岸風光。這次，就來一趟東漂去旅行，把 6 大免費海景秘境一次收藏。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 2
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 6 小時前 ・ 999
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前 ・ 112
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 23
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 21