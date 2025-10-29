聯準會主席警告12月不一定降息 美元堅挺，黃金、美債下挫

5公克黃金金塊與美元鈔票示意照。路透社



美國聯邦準備理事會主席鮑爾週三（29日）宣布一如預期的降息0.25個百分點決策後，在記者會警告下次12月決策會議，不一定會繼續降息。這使得美國公債市場應聲出現大跌，美元匯價則堅挺飆漲。

原本市場已經大幅把12月再度降息計入市場價格，聯準會警告12月可能不降息，原本已經下降的公債殖利率就回漲回來，殖利率上揚顯示債券價格下挫。

更密切反映貨幣政策預期的美國2年期公債殖利率大漲8個基點至3.57%，創下自7月以來最大單日漲幅。10年期公債殖利率上漲7個基點至 4.05%。

廣告 廣告

加州Angele投資公司投資長羅森說：「這次的降息是符合先前預期，鮑爾的發言削弱了市場對於12月再次降息的預期。鮑爾也正在反映聯準會內部的緊張關係，即通膨仍處於高點、並高於聯準會所定目標之際，是否應該進一步採取寬鬆措施。」

美國央行的基準利率可能暫時不再下降，讓美元匯價獲得強力支撐。今年來持續走軟的美元指數週三在鮑爾發言後原地90度上升，單日漲幅達0.45%。這個追蹤美元與主要貨幣匯價的指數今年來是下挫8.6%。

美國銀行策略師柯亨表示：「鮑爾關於12月降息並非必然的評論，讓美元大幅上漲。這個發言比市場預期提供了更多指引，抵消了市場原本幾乎已完全計入價格的12月降息預期。」

美元大漲下，通常被視為對美元避險的黃金價格下跌。黃金現貨價週三盤中一度漲破每英兩4000美元後，在鮑爾記者會中持續下挫，在美國週三下午盤下跌0.13%，跌破4000美元價位至每英兩3947美元。

更多太報報導

統計數據真空下 意見分歧的聯準會降息0.25個百分點、12月停止縮表

微軟雲端系統大當機 緊跟在亞馬遜大當機後、凸顯網路基礎建設脆弱

政府關門聯準會摸黑飛行 投資人不再預期12月也降息