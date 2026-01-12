聯準會主席遭美國司法部傳喚！鮑爾痛批川普施壓降息，警告貨幣政策恐遭政治接管

美國白宮與聯準會的緊張關係再度升級！英國《金融時報》1月12日報導，美國聯邦檢察官已對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jay Powell）啟動刑事調查，焦點鎖定聯準會華盛頓總部一項金額高達25億美元的整修工程。此舉被視為白宮與央行權力衝突的重大升級，也讓聯準會的政策獨立性再度站上風口浪尖。

司法部調查鮑爾，聯準會獨立性拉警報

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯準會上週五（1月9日）收到美國司法部（DOJ）寄出的「大陪審團傳票」，內容與他去年夏天就央行大樓整修工程所作的證詞有關。

鮑爾警告，這項調查可能升高為刑事起訴，且並非單純的司法行動，而是川普總統持續施壓聯準會、要求降息的政治操作之一。

鮑爾在週日（11日）晚間發布的影片聲明中說：「這件事的關鍵，在於聯準會是否還能依據證據與經濟情勢來制定利率政策，還是貨幣政策將被政治壓力或威嚇所左右。」

工程案變成川普的政治武器

司法部這次的法律行動，源於鮑爾去年6月赴參議院銀行委員會作證時，對聯準會總部整修工程的說明。川普政府官員主張，該工程在管理上「嚴重失當」，並質疑鮑爾是否在國會充分揭露相關調整內容。

率先發難的是川普的親密盟友、現任行政管理及預算局（OMB）局長羅素．沃特（Russell Vought）。他指控鮑爾在國會談及位於國家廣場的聯準會總部整修案時「誤導國會」，未如實說明工程變更。

對此，鮑爾反駁，相關指控並不成立。他表示，整修過程確實曾做出調整，但變更幅度不足以構成必須對外揭露的重大事項，既不存在對國會說謊，也不存在刻意隱匿資訊的問題。

這場爭議真正引爆，是在在6月底的國會聽證會上。當時鮑爾公開回擊外界對工程「鋪張浪費」的指控，他當場否認媒體報導所稱的新總部設有「VIP餐廳」與「VIP電梯」，並說明原本規劃中的水景設施早已取消。

不過，這項涉及歷史建築翻修、且預算明顯超支的整修工程，早已成為川普政府攻擊聯準會與鮑爾的政治工具。川普多次公開抨擊鮑爾拒絕把利率大幅降至 1%，甚至大罵他是「蠢材」。

鮑爾：聯準會依專業做決定，而非迎合總統

鮑爾11日表示，這次司法部的行動，並非真正針對工程或作證內容，而是試圖削弱聯準會設定利率的自主權。

鮑爾表示，這項威脅「既不是因為我去年6月的證詞，也不是因為整修工程本身，更不是國會依法行使監督權」。他也說聯準會已透過證詞與公開資訊，盡力向國會說明工程進度與調整內容。

鮑爾進一步強調，之所以遭受刑事起訴的威脅，真正原因在於聯準會「依據專業判斷、以公共利益為優先」來制定利率政策，而不是照著總統的政策偏好行事。

