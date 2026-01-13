聯準會主席鮑爾反擊司法部刑事調查 公開指控川普政府施壓利率

美國聯準會主席鮑爾不忍了，他錄製了一段兩分鐘長的影片，指控川普政府屢屢向他就利率問題施壓，他決定要「正面迎擊」。

美國聯邦準備理事會主席鮑爾，長期面對美國總統川普抨擊，一直隱忍，避免與川普正面衝突；不過當律師出身的鮑爾，收到大陪審團針對聯準會大樓翻新問題，所發出的傳票後，他終於決定不忍了。鮑爾在美東時間11日晚間，罕見地發布一支兩分鐘影片，指控川普政府以刑事起訴的威脅施壓，企圖逼迫聯準會降息。（葉柏毅報導）

美國華爾街日報12日報導，聯準會主席遭到司法部刑事調查的情況，在美國從來沒有見過，鮑爾顯然將這起事件，視為對他的一個莫大羞辱，因此，他決定發出影片還擊川普政府。鮑爾把司法部對聯準會大樓翻新事件的調查，定調為挑戰聯準會的獨立性。鮑爾在影片聲明中說，不會讓這起事件躲在暗處進行，他決定正面迎擊。

向來用字遣詞謹慎小心的鮑爾，罕見地在影片中嚴厲抨擊川普政府，說聯準會為了服務公共利益，是基於對社會最良好的評估，來訂定利率，而不是屈從總統的偏好，但如此得來的結果是什麼？是聯準會主席因此而面臨刑事起訴威脅。

川普聲稱，他並不知道司法部對鮑爾發出傳票，不過，顯然川普政府中的某些官員，低估了這項動作的後座力，報導指出，從鮑爾11日發表的聲明影片看來，川普政府如果覺得鮑爾可能屈服，顯然是誤判，鮑爾方面也已經就法律行動，做好了萬全準備。