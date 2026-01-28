聯準會主席鮑爾「沉默抵抗」政治降息壓力 美債下跌
週三（28日）的美國聯準會（Fed）利率決策，是現任主席鮑爾任內的倒數第三場。儘管聯準會正面臨可能是數十年來最嚴重的政治危機，他在記者會中完全拒答川普政府與他的關係問題，保持平靜，甚至可以形容為讓人「昏昏欲睡」。不過交易員起碼看得出來鮑爾毫無打算屈從美國總統川普的降息壓力，美債週三收盤下挫。
指標性的10年期美國公債殖利率週三上漲2.8個基點，漲至4.249%。30年期美債殖利率上漲2.6個基點至 4.860%。而更反映近期利率預期的2年期美債殖利率上漲1.6個基點，漲至3.585%，與目前聯準會維持的3.5%到3.75%基準利率幾乎一致。
在這次利率決策後，市場目前預計2026年全年僅會降息約46個基點，等於不到2次1碼的降息，也就是有更多交易員預期可能只會降息一次。這低於兩週前預測的53個基點、等於至少兩次的降息。
在記者會中，鮑爾被問到許多「刺激」的問題，例如日本債市在上週出現的單日大崩盤狀況，是否也可能在同樣負債沉重的美國上演，他直接回答說這是財政部的職責，他不做任何評論。
而被問到美元匯價走軟的問題，以及美元走軟可能對整體經濟的影響，鮑爾同樣以「不予置評」的回應，同樣表示那是財政部職責，他不逾越。類似的「刺激」問題全都被他四兩撥千金直接拒答，例如川普政府目前對他造成的壓力，他一律表示無可奉告，不予評論。
TS Lombard公司總經理柏金斯在回覆路透社記者的電郵中，評論這次鮑爾的記者會是一場「絕對的催眠秀」。他認為聯準會官員相信利率已接近中性水平，並準備好應對任何變化，幾乎沒有什麼能引發市場反應的刺激點。
柏金斯指出，唯一值得注意的要點是聯準會對勞動力市場的看法略有升級，官員們不再那麼擔心經濟「停滯」，並形容聯準會利率決策聲明「略顯鷹派」。
Mai資本管理公司首席市場策略師谷里桑提甚至表示：「隨著市場走強且經濟增強，我認為2026年可能根本不會降息。」
鮑爾還有兩次利率決策會議要舉行，投資人認為這兩次會議幾乎不會有任何利率改變。市場焦點轉向新任聯準會主席會是誰。儘管市場普遍預期繼任者會比鮑爾更偏鴿派，更傾向降息，但目前聯準會新主席人選仍充滿變數。
