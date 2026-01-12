聯準會主席鮑爾遭刑事調查 本人發聲：政府威脅施壓的藉口

美國聯邦檢察官在當地時間11日，對美國聯準會（Fed）斥資25億美元翻新華盛頓特區總部大樓一事展開刑事調查。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）隨即於當天晚間發布影片，稱這項調查是「藉口」，是自己與政府就利率問題持續鬥爭的結果，並表示這是政府對他進行更廣泛的威脅和施壓。

《CNN》指出，川普對聯準會主席的攻擊，嚴重削弱聯準會傳統的政治獨立性，這意味著無論川普選擇誰接任，聯準會主席都將持續面臨政治壓力。川普過去甚至曾表示，總統應該對利率決策擁有發言權，但大多投資者和經濟學家接仍希望保持聯準會的獨立性，認為應以長期影響作為主要考量，而不是在短期內受到政治左右。

鮑爾週日在聲明中直指，聯準會之所以會面臨刑事指控的威脅，是因為聯準會是根據對公共利益的最佳評估來設定利率，而不是遵循總統的喜好。而這起事件的關鍵在於，聯準會是否還能繼續根據證據和經濟狀況來設定利率，還是貨幣政策將受到政治壓力或恐嚇而失去主導權。

川普在過去一年多次指責鮑爾沒有按照自己意願降息，不過他對此次調查行動表示「一無所知」。而就在聯邦政府展開調查之際，川普也準備宣布鮑爾的繼任者，由於鮑爾的任期將於5月結束，川普曾透露將在今年年初宣布提名人選。

