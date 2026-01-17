聯準會主席鮑爾遭刑事調查！美元重挫、貴金屬飆漲 陳鳳馨揭川普背後盤算

美國聯邦準備理事會11日證實主席鮑爾遭到司法部刑事調查，司法部就鮑爾去年6月於國會作證、涉及聯準會總部大樓整修計畫一事發出大陪審團傳票，並威脅對他提出刑事訴訟。鮑爾11日晚間發布聲明表示，「我深切尊重法治和民主制度中的問責制。任何人，當然也包括聯準會主席，都不能凌駕於法律之上。但這項史無前例的行動，應該放在本屆政府的威脅和持續施壓這更廣泛的背景下看待。」於此同時，鮑爾的官司得到各國央行的聲援。對此，媒體人陳鳳馨在節目《東南西北龍鳳配》直呼，美國總統川普為了達成政策目標，什麼事都做得出來。

陳鳳馨認為，聯邦華府檢察官要找到鮑爾貪污的鐵證應該很難，但對國會不實證詞的指控可能使鮑爾陷入巨大司法壓力。然而，鮑爾對案件一點都不低調，反而立刻發布了文字與影音聲明，表示「聯準會已通過證詞和其他公開披露的方式，盡一切努力讓國會了解翻新工程的進展。這些都是藉口。面臨刑事指控的威脅，源自於聯準會基於對公眾利益的最佳評估來設定利率，而不是一味迎合總統的意願。」罕見直接批評川普。

陳鳳馨表示，此案件直接侵犯了央行獨立性，在國際上迴響巨大，交易市場立刻產生波動，造成美元指數、十年期公債大跌，股市先跌後漲。

陳鳳馨指出，根據新聞網站《Axios》報導，美國財政部部長貝森特已向川普表達對調查的擔憂，為了降息而逮捕鮑爾，反而造成外界視央行已無獨立性，紛紛拋售美國公債。在那之後，川普則於全國廣播公司新聞專訪表示，對鮑爾遭刑事調查一事毫不知情。從川普的態度來看，也許不會玩真的，但國際上各國央行以及3位聯準會前主席以及4位前財政部部長均聯名聲援鮑爾，使市場認為事態應該不會繼續延燒。陳鳳馨指出，因為央行獨立性受質疑，加劇去美元化，進而導致黃金、白銀等貴金屬價格上漲。

陳鳳馨認為，川普今年施政關鍵詞為「可負擔的」(affordability）生活成本，主要手段便是降利率以及油價，因為目標是調降利率，但對聯準會操控空間有限，導致川普試圖逼迫鮑爾辭去主席。川普為了達成目標，什麼事都做得出來，如逮捕委內瑞拉總統以控制石油便是一例，但有時會適得其反，需要注意。

節目另一名主持人唐湘龍則提到，持有美元者的信心來自於聯準會的獨立性，這樣的運作模式是美元的重要資產，一旦失去獨立性，美元的信心基礎便會變得脆弱。各國央行的聯合聲援，便是由於看見問題的本質，川普已凌駕於法律，法律與聯準會的獨立性均受到挑戰。

