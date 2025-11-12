聯準會人事將再異動 亞特蘭大聯邦準備銀行總裁明年2月退休
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）今天宣布，他計畫於明年2月任期結束時退休。
彭博（Bloomberg News）報導，波士蒂克今天發表聲明指出：「我為任期內所取得的成就感到自豪，努力落實讓人人受益的經濟理念，而我期待在人生下個篇章探索新途徑，推動這一宏偉願景。」
根據美聯社，波士蒂克現年59歲，自2017年起出任亞特蘭大聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of Atlanta）總裁，是美國聯邦準備理事會（Fed）112年歷史上首位黑人及出櫃同志身分的區域行長。
波士蒂克今年曾多次警告通膨持續下去可能帶來的風險，呼籲同僚在降息問題上保持謹慎，並留意關稅可能帶來的衝擊。
在美國總統川普（Donald Trump）尋求對聯準會施加更多影響力之際，波士蒂克退休將使聯邦公開市場委員會（FOMC）出缺一個席位。
川普曾試圖解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）的職務，理由是她2021年申請房貸時，同時將密西根與喬治亞州兩處房產標示為「主要住所」，涉嫌不實陳述獲得較優惠的貸款條件。
但美國最高法院允許庫克在法律程序進行期間繼續任職，相關案件預計明年初審理。（編譯：陳正健）20251113
