聯準會人事牽動股市 CRIF：估華許上任前呈整理格局

（中央社記者呂晏慈台北3日電）美國聯準會新任主席人選塵埃落定，聯準會前官員華許將出任下任主席。CRIF中華徵信所今天指出，華許上任前，股市將維持觀望整理格局，業績及本益比均為估值參考指標，若華許傾向貨幣緊縮的鷹派立場轉向，有利台灣人工智慧（AI）供應鏈的資本支出循環。

CRIF今天透過新聞稿表示，今年1月台股漲幅達11.63%，且1月29日盤中一度衝高來到32996.03點；若以1月高點計算，單月最高漲幅曾達14.88%，寫下台股史上最強1月。

CRIF提醒，台股今年高點落在何處，關鍵取決於美國金融環境的變化，尤其在美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席後，市場隨即出現明顯震盪：費城半導體指數單日重挫逾3%，導致台股ADR普遍收黑，其中，台積電ADR下跌2.67%，日月光與聯電ADR分別下跌4%與3.78%，對2月初台股開盤形成沉重壓力。

CRIF表示，美元指數走強、美債殖利率攀升，同步伴隨美股及黃金等部分避險資產回落，往往會導致外資從台股等新興市場撤出，進而加大台幣貶值與台股回檔壓力，使今年台股趨勢研判的變數更為複雜。

對於華許上任後對資本市場的影響，CRIF分析，華許過往傾向貨幣緊縮政策的鷹派立場，是美股不安的來源之一，不過川普此番出人意外的提名，顯示其對華許的思維並非陌生。

CRIF說明，儘管美國聯準會享有獨立運作權限，市場仍可合理推測在美元降息一事上，川普和華許之間必然存在某種政策默契。接下來市場關注焦點在於，華許是否會屈於川普政府壓力而採取更激進的降息路徑；若聯準會獨立性疑慮升溫，通膨預期隨之上升，長期美債殖利率恐難快速回落，將不利於以高估值交易的台股科技族群。

CRIF表示，值得注意的是，華許近期立場似有轉向跡象，主張AI帶動生產力提升，可在不明顯推升通膨的前提下，容許更大幅度的降息空間。若此觀點成為市場主流，對台灣AI供應鏈而言，長期資金環境將更趨向寬鬆，有助評價與資本支出循環。

CRIF補充，華許若支持金融創新與監管鬆綁，對金融股及加密貨幣相關資產亦可能構成利多。若華許得到美國國會的支持，上任後初期勢必進入與川普的蜜月期，市場普遍預測他今年5月中上任後，可望帶來首次降息。

總體而言，CRIF表示，2月到5月市場情緒仍以觀望為主，但在華許上任蜜月期結束後，聯準會終將會回到較客觀的市場運作邏輯。就台股而言，輝達執行長黃仁勳來台鞏固供應鏈，並釋出正向訊號，給與整體AI供應鏈實質的基本面支撐，換言之，只要輝達動能不減，台股表現可望維持韌性，不易出現顯著轉弱。

同時，CRIF也提到，目前台股加權指數位在高檔，指數居高時的風險意識不宜淡化，因為當大盤指數被壓抑時，今年台股可能更傾向由個股表現主導。若目前台股盤面的千元股大軍能夠繼續上升，市場信心可望維持；反之，領漲重心可能轉向目前股價在500至1000元之間的實質業績股，可能使台股在比價概念下，催生更多千元股。

CRIF提醒，華許上任前，股市將大概率維持觀望整理格局。除了業績的實質支持，本益比也是不可忽略的估值參考指標，截至1月30日，台積電本益比為29.01倍、輝達的本益比為46.8倍，可以作為選股時的估值對照基準。（編輯：張均懋）1150203