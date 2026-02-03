聯準會人事牽動股市 CRIF：估華許上任前呈整理格局
（中央社記者呂晏慈台北3日電）美國聯準會新任主席人選塵埃落定，聯準會前官員華許將出任下任主席。CRIF中華徵信所今天指出，華許上任前，股市將維持觀望整理格局，業績及本益比均為估值參考指標，若華許傾向貨幣緊縮的鷹派立場轉向，有利台灣人工智慧（AI）供應鏈的資本支出循環。
CRIF今天透過新聞稿表示，今年1月台股漲幅達11.63%，且1月29日盤中一度衝高來到32996.03點；若以1月高點計算，單月最高漲幅曾達14.88%，寫下台股史上最強1月。
CRIF提醒，台股今年高點落在何處，關鍵取決於美國金融環境的變化，尤其在美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會主席後，市場隨即出現明顯震盪：費城半導體指數單日重挫逾3%，導致台股ADR普遍收黑，其中，台積電ADR下跌2.67%，日月光與聯電ADR分別下跌4%與3.78%，對2月初台股開盤形成沉重壓力。
CRIF表示，美元指數走強、美債殖利率攀升，同步伴隨美股及黃金等部分避險資產回落，往往會導致外資從台股等新興市場撤出，進而加大台幣貶值與台股回檔壓力，使今年台股趨勢研判的變數更為複雜。
對於華許上任後對資本市場的影響，CRIF分析，華許過往傾向貨幣緊縮政策的鷹派立場，是美股不安的來源之一，不過川普此番出人意外的提名，顯示其對華許的思維並非陌生。
CRIF說明，儘管美國聯準會享有獨立運作權限，市場仍可合理推測在美元降息一事上，川普和華許之間必然存在某種政策默契。接下來市場關注焦點在於，華許是否會屈於川普政府壓力而採取更激進的降息路徑；若聯準會獨立性疑慮升溫，通膨預期隨之上升，長期美債殖利率恐難快速回落，將不利於以高估值交易的台股科技族群。
CRIF表示，值得注意的是，華許近期立場似有轉向跡象，主張AI帶動生產力提升，可在不明顯推升通膨的前提下，容許更大幅度的降息空間。若此觀點成為市場主流，對台灣AI供應鏈而言，長期資金環境將更趨向寬鬆，有助評價與資本支出循環。
CRIF補充，華許若支持金融創新與監管鬆綁，對金融股及加密貨幣相關資產亦可能構成利多。若華許得到美國國會的支持，上任後初期勢必進入與川普的蜜月期，市場普遍預測他今年5月中上任後，可望帶來首次降息。
總體而言，CRIF表示，2月到5月市場情緒仍以觀望為主，但在華許上任蜜月期結束後，聯準會終將會回到較客觀的市場運作邏輯。就台股而言，輝達執行長黃仁勳來台鞏固供應鏈，並釋出正向訊號，給與整體AI供應鏈實質的基本面支撐，換言之，只要輝達動能不減，台股表現可望維持韌性，不易出現顯著轉弱。
同時，CRIF也提到，目前台股加權指數位在高檔，指數居高時的風險意識不宜淡化，因為當大盤指數被壓抑時，今年台股可能更傾向由個股表現主導。若目前台股盤面的千元股大軍能夠繼續上升，市場信心可望維持；反之，領漲重心可能轉向目前股價在500至1000元之間的實質業績股，可能使台股在比價概念下，催生更多千元股。
CRIF提醒，華許上任前，股市將大概率維持觀望整理格局。除了業績的實質支持，本益比也是不可忽略的估值參考指標，截至1月30日，台積電本益比為29.01倍、輝達的本益比為46.8倍，可以作為選股時的估值對照基準。（編輯：張均懋）1150203
其他人也在看
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
華邦電總座信心喊話沒用 爆35萬張大量一度跌停
華邦電（2344）總經理陳沛銘在昨天力成集團年終晚會信心喊話「今年記憶體景氣非常好」，同時產能已被預訂完畢，但仍不敵「空襲」大筆賣壓湧現，今早股價開高後不到一小時就翻黑，一度還殺到跌停板104.5元，成交量近中午已突破35萬張巨量，高居台股第一大量，成交金額近400億元。華邦電已連三跌，股價自高點修正逾23%。
收購題材點燃！「半導體元件廠」開盤即攻頂高掛逾3萬張買單 10檔個股逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數上週五（1/30）全面走跌，其中費城半導體指數重摔321.92點。台股加權指數今（2）日則是跟隨疲軟，開盤下跌55.2...
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...
記憶體又翻車？群聯率先翻黑 旺宏漲停打開
記憶體類股群聯開高走低，盤中翻黑來到2045元，跌100元，跌幅逾5%，旺宏一度攻到漲停，但漲停打開後漲幅快速收斂至3%，連帶華邦電、南亞科賣壓加重，華邦電翻黑來到112元，跌幅逾3%，南亞科下跌逾3%，帶動台股同步走低。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
法說會後被看衰！國家隊提款聯電2.67億 變心出清「這低軌衛星股」上千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場跌439.72點，收31,624.03點，跌幅1.37%，依據「玩股網」統計，觀察八大公股賣超上市個股方面，晶...
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...
《產業》魏哲家「作夢也想不到」超狂需求！蘋果卻不用最新2奈米
【時報-台北電】蘋果為OLED MacBook Pro設計的M6晶片，估計不會使用台積電最新的2奈米N2P製程，而是採用2奈米製程，引發市場高度關注。最主要原因在於，蘋果想藉此節省成本，並提高未來Mac電腦的供貨能力。 台積電2奈米具有高度指標意義，製程技術從FinFET（鰭式場效電晶體）轉入GAAFET（環繞式閘極）架構，未來將成長為大型且長期貢獻營收的重要節點，目前2奈米已經進入量產階段。 預估下半年陸續推出延伸版N2P及A16製程，蘋果預計在秋天推出的iPhone 18手機搭載的A20晶片，就會採用2奈米技術。台積電董事長魏哲家也透露，2奈米龐大到連作夢也想不到。 台積電預計在下半年開始量產N2P製程，目前市場傳出可能只有高通與聯發科會採用這項最新技術，使旗艦晶片性能超越蘋果的A20及A20 Pro晶片。蘋果考慮N2P效能僅提升5%，可能更傾向在架構改革上。 外媒wccftech指出，以A19晶片為例，A19 Pro晶片進行能源效率架構上的調整後，在攻耗不變的基礎下，實現高達29%的效能提升。高通和聯發科在CPU核心調整方面尚未達到蘋果的經驗水準，因此驍龍8 Elite Gen
電子五哥臉綠！廣達跌近3%最疲弱 緯創摔破130元大關 分析師示警：別擋山上滾石
受到美股大跌影響，台股今（2）日盤中重挫689.66點至31,374.09點失守月線，電子五哥包括廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步回檔，其中廣達重摔近3%最疲弱，緯創亦跌破130元整數關卡。啟發投顧分析師郭憲政指出，緯創目前的股價結構「就像從山上往下滾的石頭，在尚未見底之前，不適合貿然去擋」。
全年EPS上看39元！「這記憶體」亮燈創高直逼350元目標價 市值衝破兆元大關
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於記憶體缺貨潮保持強勢，相關族群營運前景樂觀，吸引大量資金挹注，股價因而水漲船高，記憶體一哥南亞科（2408）上周...
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
群創斜槓封裝夯3／手握四百億現金 洪進揚揭群創活化資產新佈局
群創董事長洪進揚2018年剛接任的時候，股價與市值落後同業友達一段差距，但是，2024年開始把南科四廠賣給台積電，活化資產後取得銀彈收購Pioneer，並且成功跨入面板級封裝，體質開始出現變化，如今市值也大幅領先友達，在手握四百億現金，2廠和5廠也逐步清空的情形下，未來會如何持續掌握投資機會進行新的佈局，備受矚目。
記憶體摔一片！華邦電等10檔打到跌停版 分析師1理由：能買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，截至收盤，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及群聯（8299）共有10檔遭打到跌停版，記憶體慘成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
外資大刀壓境 權值股走弱台股重挫下殺/記憶體族群團滅 低軌衛星升空發光/金馬年該抱還是跑？歷史數據給答案｜Yahoo財經掃描
美國市場受川普提名聯準會前理事華許出任Fed主席所引發的「華許效應」影響，投資人憂心未來貨幣政策轉向更為鷹派、縮表速度加快，加上關稅政策進度仍具不確定性，風險性資產承壓，黃金、白銀期貨下殺，四大指數同步走弱。道瓊工業指數下跌0.36%，那斯達克指數跌0.94%，標普500指數回檔0.43%，費城半導體指數則重挫3.87%，終止連續創高走勢，半導體族群成為賣壓重心。科技個股方面，市場對資本支出與估值修正的疑慮升溫，AI與晶片族群同步降溫，台積電ADR亦隨費半走弱重挫2.65%，未能撐住科技股氣氛。 除股市外，貴金屬與加密貨幣同步重挫。華許任命消息引發獲利了結與槓桿斷頭賣壓，白銀期貨單日崩跌31.4%，創逾40年最大跌幅，黃金期貨亦重挫11.4%；市場指出，白銀短線槓桿資金集中，在融資追繳壓力下加速下殺。幣市同樣承壓，比特幣一夕大跌7.5%，失守8萬美元關卡，資金對縮表與貨幣紀律轉向的疑慮升溫。 亞股方面同步承壓，日股、韓股重挫，走勢回檔明顯；港股下跌，上證指數同樣走弱，市場觀望氣氛濃厚，整體亞股呈現偏空整理格局。 台股方面，受到國際股市轉弱與外資大幅調節影響，加權指數今收盤下跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額7416.78億元，市場風險意識明顯升高。權王台積電(2330)收盤下跌10元，成為拖累指數的關鍵因素；盤面權值股普遍承壓，電子族群走勢疲弱。相對之下，題材股成為資金短線停泊方向，低軌衛星概念股逆勢吸引買盤，BBU族群表現也相對抗跌，成為盤面少數亮點。整體來看，在外資賣壓未歇、國際變數升高下，台股呈現指數回檔、量能降溫、題材股零星撐場的整理格局。
AI飆股族群「輪到傳產了」？專家看台塑四寶大噴發：今年週期輪動來了
AI產業在近年掀起全球市場狂熱，財經作家游庭皓在節目《財經風向球》表示，根據美國銀行首席股票策略師哈奈特團隊研究指出，市場樂觀情緒達到極限，種種指標均顯示，投資人今年似乎並不擔心景氣衰退，而是擔心「買不到怎麼辦」，但他認為，這是一種很微妙的擔憂。游庭皓指出，今年是2021年以來，景氣最為樂觀的時機，數據呈現投資人首次「不著陸」機率高於「軟著陸」。過去投資人主......