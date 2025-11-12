聯準會人事異動「他」宣布退休 鷹派色彩鮮明不甩川普施壓

在美國總統川普尋求對聯準會施加更多影響力之際，波士蒂克退休，將使聯邦公開市場委員會出缺一席。

美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克今天（13日）表示，他將在明年二月底，本屆任期結束時退休。在美國總統川普推動對聯準會施加更大影響力之際，波士蒂克的離職出乎意料，將使聯邦公開市場委員會（FOMC）出缺一席。（戚海倫報導）

路透社報導，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克表示，他將在明年二月28日本屆任期結束時退休。波士蒂克是美國中央銀行12家地區性銀行，第一位黑人及出櫃同志身分的區域行長。

報導指出，川普沒有親自挑選地區聯邦儲備銀行的行長，但任命必須得到聯準會理事會批准。川普正試圖透過解雇理事庫克，以及在明年春天聯準會主席鮑爾任期結束後，選擇繼任者，來重塑聯準會理事會。

川普一直抨擊鮑爾領導的聯準會，在降息方面過於謹慎和緩慢。波士蒂克的離職，代表著今年聯準會鷹派人物的第二次離職。波士蒂克今天說，他認為在通膨仍然過高的情況下，勞動市場狀況並不需要聯準會採取積極的應對措施。川普任命的三位聯準會理事，都明確支持進一步寬鬆政策，其中史蒂芬米蘭尤其呼籲大幅降息。被問到波士蒂克的退休時，白宮發言人說，由於目前的通膨水準，遠低於2022年年中達到的高點，「川普總統理所當然地呼籲聯準會降息，為美國買房者和企業減輕利息成本負擔。」