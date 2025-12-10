聯準會今年最後一次會議前夕 美媒：川普將進行新主席「最終面試」

位於美國華府的聯準會。路透社資料照片



美國聯準會將於10日召開今年最後一次會議，《華爾街日報》9日報導，美國總統川普預定未來幾天將與多名聯準會（FED）主席候選人進行「最終面試」，以決定新任主席人選。

白宮高級官員透露，川普與幕僚預定於10日面試聯準會前理事華許（Kevin Warsh）。

其他候選人，包括白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett），預計不久後也將與川普會面。

有官員指出，這輪面試與近期副總統范斯（JD Vance）的行程類似，隨時可能取消或延後，顯示川普仍在審慎斟酌人選。

此前《華爾街日報》報導，白宮上週臨時取消多場預定與聯準會主席候選人及范斯的面談。

有關面試消息稍早由英國《金融時報》披露，而川普近期也多次暗示已心有所屬。他9日在空軍一號上受訪時再度表示：「我們會再看看幾個不同的人選，但我心裡已經有大概的人選了。」

華許與白宮對媒體的詢問並未立即回應。

川普上週曾公開暗示哈塞特是「可能的聯準會主席」人選，哈塞特的呼聲瞬間升高。

哈塞特9日出席《華爾街日報》執行長理事會活動時表示，川普「會做出選擇，然後也會改變主意」，否認自己是最終人選的外界揣測。

重啟面試程序顯示哈塞特並非穩操勝券，也讓與川普私交較少的其他候選人有機會爭取青睞。

美國財政部長貝森特已將原本11人的候選名單縮減至5人。除了華許與哈塞特，貝森特也與現任聯準會副主席鮑曼（Michelle Bowman）、現任理事華勒（Christopher Waller）及貝萊德（BlackRock）高層芮德（Rick Rieder）進行第二輪面談。

川普日前表示，他可能於下月宣布提名人選。

川普多次批評聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）未更積極降息，大罵他是「太遲的鮑爾」（Too Late Jerome Powell）。川普還暗示若非貝森特反對，他曾考慮提前撤換鮑爾。

鮑爾是川普8年前親自任命的主席，任期至明年5月。

鮑爾已連續兩次主持降息決議，外界也預期聯準會將於10日的會議（台灣時間11日凌晨公布）再次調降利率。不過，鮑爾在12人利率決策委員會內面臨愈來愈多反對聲音，凸顯該職位除了專業能力，也需整合決策共識。

貝森特上週表示：「聯準會主席可以引導與開啟討論，但最終他或她在委員會中只有一票。」

