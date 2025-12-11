聯準會今年第三度降息 美股四大指數上揚

聯準會今年第三度降息，儘管主席鮑爾暗示，進一步寬鬆的門檻提高，但仍強調關稅對通膨的影響是暫時的，「經濟將會走強」，對此市場備受激勵，四大指數終場全面上揚。

道瓊工業指數上漲497點，收在4萬8057點；那斯達克指數上漲77點，收在2萬3654點；S&P500指數上漲46點，收在6886點；費城半導體指數上漲94點，收在7467點。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

