聯準會今年第3度降息 美股聞訊大漲逾500點

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）於本週三宣布今年第三度調降基準利率，調降幅度為0.25個百分點，反映主席鮑爾（Jerome Powell）對美國就業市場實際狀況的擔憂。這項決策可能有助於降低一般民眾的貸款、房貸與信用卡負擔，同時也將使企業借貸成本下降。

儘管降息能刺激經濟，但同時也存在推升通膨的風險。鮑爾指出，目前通膨之所以仍高於美聯準會的理想水準，關稅效應是其中一項原因。他強調：「在就業與通膨目標之間，政策上並無風險全無的道路。我們的責任，是要確保一次性的價格上漲，不會演變成持續性的通膨問題。」

針對本次降息原因，鮑爾表示，主要受到數個因素影響，包括勞動市場逐漸降溫。「從6月到9月，失業率上升了0.3個百分點，」他說。他也透露，美聯準會內部估算近期就業數據可能被高估，原先報告中每月新增4萬個工作機會的數字，實際上可能是每月流失2萬個工作機會。

儘管市場普遍預期降息，美聯準會內部仍有分歧。聯準會理事米蘭（Stephen Miran）主張應降息0.5個百分點，而地方聯邦銀行總裁施密德（Jeff Schmid）與古斯比（Austan Goolsbee）則認為應維持利率不變。三位官員的不同立場，顯示聯準會內部出現自2019年以來最顯著的意見分歧。

目前聯準會利率目標區間降至自2022年底以來最低水準，聯準會並宣布將每月購買數十億美元的美國國債，以強化金融系統流動性，此舉亦推升股市表現。消息公布後，道瓊工業指數飆漲逾510點，標普500指數收盤上漲0.7％。

根據聯準會同步發布的經濟預測，2026年前美國經濟成長預估上修至2.3％，並預計明年將再降息一次，2027年亦有一次降息機會。聯準會聲明措辭也暗示，此次降息可能是近期內的最後一次，下一次利率會議預定於明年1月27日至28日召開。

在記者會中，鮑爾也談及「K型經濟」現象，指出高收入家庭持續消費，低收入家庭則明顯出現壓力，並坦言：「這確實存在，我們只能盡力維持價格穩定與勞動市場強健。」

此外，房市問題仍受矚目，鮑爾指出，由於許多民眾仍持有疫情期間利率極低的房貸，而新房貸利率又居高不下，導致市場流動性受限。他預期此現象短期內難以改善。

聯準會預估2025年通膨率將降至2.4％，低於原先預估的2.6％。聲明中表示，「目前可得指標顯示，經濟活動持續以溫和步調擴張，就業增長放緩，失業率略有上升。」鮑爾也補充，「商品通膨主因來自關稅，而服務業則出現通膨趨緩。」

最後，他提及，受秋季聯邦政府長時間關門影響，近期通膨數據發布大幅延遲，導致聯準會對經濟現況評估存在不確定性。他強調：「當延遲的數據出爐時，我們將以謹慎且批判的態度審視。」

