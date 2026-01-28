聯準會今晚料將維持利率不變 有知名銀行甚至驚人預測，下一步將是升息

美國聯準會主席鮑爾12月10日舉行利率決策後的記者會。路透社



美國聯邦準備理事會（Fed）正在召開為期兩天的利率決策會議，即將在台灣時間週四（29日）凌晨公布決策。外界普遍預料這次將維持基準利率不變，今年稍後再進行兩到三次的降息。然而，有知名投資銀行語出驚人預測，聯準會的降息循環已經結束，下次聯準會調整利率將會是「升息」。

目前聯準會的基準利率是3.5%到3.75%區間。根據芝商所Fedwatch工具，投資人預期週三（台灣時間週四）會宣布降息0.25個百分點的機率是2.8%，壓倒性的97.2%認為維持利率不變。

去年12月，聯準會在2025最後一場利率決策會議中，預測今年將會降息2次，每次0.25個百分點。而投資人預期降息次數會達到3次，每次0.25個百分點，也就是預期美國的基準利率將落到3%以下。

但是，澳洲麥格理集團（Macquarie Group）的北美經濟學家杜里（David Doyle）和雅奇佐華（Chinara Azizova）卻認為，聯準會的下一步動作可能是升息，時間點可能落在今年第四季。

兩位經濟學家在本週的報告中寫說：「支持這一觀點的基礎是，我們相信勞動力市場正在改善，失業率未來將呈下降趨勢。這一觀點的主要風險在於新任聯準會主席可能引導委員會轉向更鴿派的方向。然而，我們認為，一旦新主席正式就職，其動機可能會發生轉變，從而抵消這一風險。」

疫情後過低利率導致通膨失控的前車之鑑，「正常化」利率可能要更高一點

他們的觀點由一個論點支撐：聯準會可能已經達到了基準利率的「正常化」水準。疫情過後的幾年裡，美國基準利率曾飆升至5.5%以抑制失控的通膨。當時市場關注的是聯準會如何讓經濟「軟著陸」，即在不引發衰退的情況下壓低物價。事實證明，這項任務已圓滿完成。

而為何當時有這麼大的通膨？這是由於疫情前的基準利率長期維持在0.25%左右，疫情當時更是執行了超級的零利率、量化寬鬆刺激方案，這使得愈來愈多的人開始質疑當初極低利率所造成的損害，以及「中性利率」是否應該調高一些。正如報告所言：「美國經濟持續強勁，且通膨仍高於2%的目標，這增加了中性利率可能高於聯準會先前預期的可能性。這可能將是鮑爾主席在記者會上討論的話題。」

麥格理並非唯一認為聯準會下次利率調整將是升息的銀行。摩根大通本月稍早也調整預期稱，預計聯準會今年將維持3.5%至3.75%的利率目標不變，並將在2027年第三季度升息0.25個百分點。

聯準會利率決策前景最大的變數，目前將聚焦在新聯準會主席的人選。鮑爾的聯準會主席任期5月結束。美國總統川普已屢次痛斥鮑爾不降息，並表示他新任命的人選上台很快就會降息。聯準會如果變成白宮的「附屬機構」，對控制通膨可能將失去興趣，而是迎合總統的偏好不斷、大幅降息以刺激經濟。

