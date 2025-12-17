聯準會傳聲筒：目前就業狀況 不足以促成Fed一月再降息

聯準會（Fed）近日宣布第三度降息。圖為現任聯準會主席鮑爾。 圖：翻攝自X / @RadarHit

[Newtalk新聞] 先前因美國政府停擺，而延後發布的 11 月勞動力數據於周二（16日）揭曉，非農就業人數新增 6.4 萬人，略優於市場預期，但失業率同步升至 4.6%，創下 2021 年來新高，顯示就業市場成長乏力、結構分歧的狀態，也讓聯準會（Fed）在後續利率決策面臨了更複雜的權衡。

對此，素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》資深記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）表示，就周二公布的就業數據來看，不太可能對聯準會是否繼續降息的考量產生重大影響。

蒂米羅斯指出，聯準會先前因美國就業情況疲軟，在最近三次會議上推動降息。不過，考慮到因聯邦政府停擺影響了資料收集，目前的就業狀況，可能仍不足以構成一月再降息的理由。

美國最新就業數據揭曉，失業率升到近期新高。若經濟穩健、強勁時，非農月增通常落在 15 ~ 20 萬間、失業率則會不斷下降；但當經濟衰退時，非農數據月增會率先翻負、接著失業率回升，反映就業市場放緩。 圖：MacroMicro

美國 11 月失業率自九月的 4.44% 攀升 12 個基點至 4.56%，這數字與聯準會官員上周發布的預測，對年底失業率的預測接近。

蒂米羅斯認為，一月初將發布的 12 月經濟數據應該更具參考價值，並如聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）所說的「需要更清晰的數據解析」來成為判斷依據。若失業率保持穩定，官員或許會暫停升息；但若失業率進一步飆升，可能得考驗他們的耐心。

美國私部門的招聘出現穩定跡象，近三個月平均新增就業人數升至 7.5 萬人，高於八月時的近期低點 1.3 萬人。這大概正是聯準會官員所期盼的情況。鮑爾上周指出，近期的降息政策應保持中性，從而使失業率「保持穩定，或僅略升 0.1～0.2 個百分點」。

根據芝商所（CME）數據，在周二就業數據出爐後，市場對一月降息預期維持不變（約 25%）。圖：CMEFedWatch

蒂米羅斯指出，若企業招募沒有持續疲軟的跡象，聯準會再次降息可能會加深與上周反對降息的官員之間的分歧，這些官員希望看到更明確的證據表明，通膨正恢復到聯準會 2% 的目標水平。

鮑爾表示，近期就業數據修正顯示，薪資報告可能每月高估新增就業 6 萬個，這意味著自五月份以來，每月就業成長可能持平或為負值。他指出，勞動力市場存在「重大下行風險」；但他也暗示，聯準會並不急於再次降息，稱當前的政策立場「處於良好位置」，僅表示，「若出現就業創造為負的情況，我們就必須非常密切關注，並確保我們的政策不會對就業形成額外壓制。」

同日，蒂米羅斯於Ｘ平台上對最新的非農業資料進行詳細分析。他指出：私部門就業方面，10、11月分別新增 5.2 萬和 6.9 萬人。

受政府效率部門DOGE／關鍵節點式延後裁員的影響，總就業三個月的新增人數在10月降至-8,000人，11月反彈至 22,000人。六個月新增就業人數在10月降至 9,000人，11月回升至 17,000人。

