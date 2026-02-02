聯準會傳鷹聲 股匯雙殺

美國總統川普提名聯準會前官員華許（Kevin Warsh）出任下任聯準會主席，鷹派立場打趴美股，股匯市殺聲隆隆。台股2日一度暴跌703點，終場下跌439.72點，收在31624.03點；外資更在匯市「殺無赦」，新台幣收盤時重貶1.22角，收在31.59元，除31.5元防線失守，兩大外匯市場更爆出32.525億美元巨量。

不只台股慘兮兮，韓國KOSPI指數一度暴跌逾5％，指標權值股三星電子與SK海力士雙雙慘遭血洗，盤中更因KOSPI 200期貨跌幅達5％，觸發「sidecar」（暫停程式交易）機制，緊急暫停程式交易5分鐘。反觀日經平均指數氣勢如虹，一度狂飆逾900點，衝破5萬4大關，不過終場賣壓湧現，僅以小漲99點作收。

廣告 廣告

券商主管表示，川普指定華許出任下任聯準會主席，市場負面解讀，且伊朗情勢緊張，均會影響股市表現，而台股歷經1月大漲，隨時間近農曆年封關，投資人搶著落袋，獲利了結賣壓加重，尤其漲勢過熱的記憶體族群，成為祭旗標的，後續要觀察月線能否守穩。

台股昨在記憶體領跌下，力積電單日遭外資倒貨5萬9010張，賣超張數高居全市場之冠，華新與南亞科同樣難逃追殺，分別被砍3萬2533張與2萬9461張，重量級電子股全面失血。三大法人同站賣方，合計賣超高達535.358億元。

匯市更殺成一片，新台幣以31.52元開盤後，貶勢旋即擴大，最低觸及31.673元，但午後跌幅收斂，終場收在31.59元，在外資大逃殺下，儘管央行強力防守，出口商也蜂擁而出拋匯，貶勢不至於失速，不過仍難守穩31.5元價位。

外匯交易員分析，華許出線對市場的衝擊，會否造成金融市場劇烈波動，都需要時間消化，短線先關注台股是否止跌、外資有無回頭跡象，但隨著封關倒數，在盤勢不好下，股民憂患意識提高，抱股過年的意願可能不高，獲利了結賣壓應會更大，交易區間可能擴大至31.4至31.7元之間。