聯準會內外交迫！川普無視黨內警告支持檢方徹查鮑爾 新主席提名恐卡關

美國總統川普第一任期曾提名鮑爾出任聯準會主席，雙方近年因利率政策多次交鋒。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）近日重申，針對聯邦準備理事會（Federal Reserve，簡稱Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的刑事調查應持續進行，不應因政治壓力而中止。這番表態出現在川普與自己的同黨之間出現裂痕之際，引發外界關注。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，目前主導這項調查的是華盛頓哥倫比亞特區聯邦檢察官珍妮皮洛（Jeanine Pirro）。皮洛正領導前所未見的聯準會內部相關調查，聚焦翻修聯準會總部及其他議題是否涉及違法或失職行為。川普在白宮橢圓形辦公室接受媒體採訪時說：「我們要查到底，看看結果如何。這要不是無能，就是某種類型的貪腐，我不清楚究竟是哪一種。」

廣告 廣告

儘管遇到黨內阻力，川普仍力挺皮洛持續調查。共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）1月30日表態，除非調查結束，否則他將反對川普提名的新任聯準會主席人選。提里斯是聯邦參議院銀行、住宅和城市事務委員會（Senate Banking, Housing, and Urban Affairs Committee）成員，而該委員會目前由13名共和黨人與11名民主黨人組成。外界分析指出，如果提里斯與民主黨議員一致反對新提名人選，可能造成提名案無法送交參議院全體表決。

前聯準會理事凱文華許。

就在提里斯劃下界線的同一天，川普經過數月遴選後宣布，前聯準會理事凱文華許（Kevin Warsh）將接替鮑爾成為新任Fed主席。此人事安排進入政治敏感時刻，但是否能順利進入參院程序，仍存不確定性。

近幾個月以來，川普與其盟友不斷抨擊鮑爾在貨幣政策上的做法。他們不滿鮑爾未按照白宮希望的速度或幅度降息，認為這影響經濟表現。鮑爾本人於1月11日公開表示自己正在接受刑事調查，並指出，儘管曾遭白宮施壓，聯準會在利率決策上依然「根據最符合公眾利益的判斷，而非總統偏好」。

針對調查進展，《CNBC》於1月28日報導指出，聯準會尚未配合大陪審團在皮洛調查中發出的傳票。川普則多次借此批評聯準會總部翻修計畫費時費錢，他表示：「這不是因為無能，就是涉及某種形式的腐敗或回扣。」他同時稱讚皮洛非常傑出，會查個水落石出。

對此，聯準會方面回應稱，翻修工程是為了長遠節省成本，並試圖解釋成本增加的原因。聯準會強調，這些調整旨在提高效率，並非浪費公帑。鮑爾目前的任期預計將於今年5月屆滿。隨著調查尚在進行中，圍繞聯準會獨立性與司法程序的討論也持續升溫。

聯準會主席鮑爾日前證實正接受刑事調查，強調貨幣政策須維持獨立性。＊（圖／翻攝自X，@cryptorover）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

袁惟仁病逝！袁義認逃避7年「扯平了」：下輩子再當及格的父子

台人北海道機場「放鳥司機2小時」！挨轟後付3萬日圓道歉 業者不買單

始源來台追思大S！搭廉航返韓自爆「險錯過班機」 幽默原因曝光