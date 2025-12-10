聯準會再宣布降息1碼 美股道瓊大漲497點、台積電漲逾2％

聯準會週三再次宣布降息1碼，道瓊工業指數收盤大漲497點。（示意圖：motion elements）

美國聯準會週三再次宣布降息1碼，美國股市盤中受此激勵止跌回升，道瓊工業指數收盤大漲497點，美股主要指數全部收漲。台積電ADR也上漲6.71美元，漲幅達2.21％，股價站上310美元。（請聽AI報導）。

聯準會今年第三度降息，但同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高，即便如此，聯準會主席鮑爾在記者會中表示，關稅帶來的通膨影響被證明是暫時的，經濟將會走強，他也宣布週五起開始購買國債。美股週三歡欣喜漲，債市同樂高升。

道瓊工業指數週三上漲497.46點，漲幅為1.05％，收在48057.75點，標普500指數上漲46.17點，漲幅為0.67％，收在6886.68點，那斯達克指數上漲77.67點，漲幅為0.33％，收在23654.16點，費城半導體指數上漲94.98點，漲幅為1.29％，收在7467.49點，台積電ADR上漲6.71美元，漲幅為2.21％，收在310.12美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。