聯準會再度降息1碼 鮑爾淡化12月降息可能性

聯準會主席鮑爾29日宣布降息1碼。（路透社）

美國聯準會在經過連續2天的議息會議後，主席鮑爾在台灣時間今（30日）凌晨宣布降息1碼，這是今年第2度降息，符合市場預期。鮑爾同時宣布將在12月1日，結束縮減資產負債表的「量化緊縮」計畫。他在記者會上也透露，這次理事會會議討論中，對12月政策走向看法大不同，預告12月進一步降息並未成定局。

美國聯準會主席鮑爾表示：「我和我的同事們，仍然堅定地致力於實現我們的雙重使命目標，為美國人民謀求最大就業和物價穩定。」

鮑爾指出：「儘管由於政府停擺，一些重要的聯邦政府數據有所延遲，但已經公布的公私部門數據顯示，自9月會議以來，就業和通膨前景並未發生太大變化，勞動市場狀況似乎正在逐步降溫，而通膨仍處於較高水準，為了支持我們的目標，並考慮到就業和通膨面臨的風險平衡，聯邦公開市場委員會今天（美東時間10/29）決定，將政策利率下調0.25個百分點（1碼）。」

或許就是受到鮑爾淡化12月降息的可能性，美股週三（29日）表現收盤走勢分歧，道瓊工業指數下跌74點，跌幅0.16%；標普500指數平盤，收在6890點。那斯達克和費城半導體指數都以上漲作收。此外，輝達在開盤後市值突破5兆美元，成為全球第一個達到這一個里程碑的企業。





