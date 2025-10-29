聯準會再度降息1碼 12月起終止縮表
美國聯邦準備理事會（FED）於週三宣布再度下調基準利率 0.25 個百分點，這是今年第二次降息，旨在刺激經濟活動並應對疲軟的就業市場。
聯準會此次將聯邦基金利率的目標區間調整至3.75%至4.00%。根據政策聲明，儘管經濟活動持續擴張，但就業成長已有所放緩，同時通膨率則持續升高。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上以「你如果在霧中開車怎麼辦？你就放慢速度」的比喻說明，這項政策決策是一種風險管理行為。他強調，外界預期的12月進一步降息「絕非既定結論」，因為政策制定委員會內部存在明顯分歧。
同時，美國政府自10月1日起陷入停擺，聯準會指出，這將對經濟活動產生影響，並限制政府機構發布經濟數據的能力。鮑爾表示，政府停擺的負面效應預料在結束後將會反轉，但目前對經濟狀況的掌握受到阻礙。
此次降息將降低企業與消費者的借貸成本，對汽車貸款與信用卡利率可能產生即時影響。雖然房貸利率不直接與聯準會的基準利率掛鉤，但仍可能出現同步變動。
然而，市場分析指出，在通膨壓力未退、就業市場疲弱的雙重情境下，降息政策可能進一步刺激物價上漲，使聯準會在促進就業與抑制通膨的雙重使命間進退維谷。
聯準會同時宣布，將於12月1日正式終止縮表政策，即「量化緊縮」（QT）計畫，並將未來到期債券的再投資操作，轉向短期國庫券，藉此降低整體資產組合的存續期間。此項QT政策自推行以來，已使聯準會的資產負債表從高峰水準縮減約2.3兆美元，目前規模降至約6.6兆美元，創下近五年來新低。
