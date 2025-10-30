聯準會再次降息1碼 FED主席鮑爾卻淡化12月降息的可能性

在Fed會後記者會上，主席鮑爾一再提及FOMC官員的意見分歧嚴重，凸顯FOMC越來越不願意繼續降息。(圖片來源/Jerome Powell fb)

由於美國失業率上升，聯準會（Fed）周三決議降息1碼（0.25個百分點），一如市場預期，為今年第二次降息，但是鑒於通膨居高不下，政府停擺導致多數經濟數據沒有公布，以及聯邦公開市場委員會（FOMC）內部意見分歧，主席鮑爾在會後記者會直言，不要指望12月一定會降息。

美國政府停擺，導致官方公布的經濟數據十分有限，美國總統川普周二再次批評主席鮑爾。

鮑爾暗示不降息，是為了平衡分歧意見

鮑爾講話後，市場一度偏鷹派去解讀這次的Fed決策小組FOMC會議，主要是因為鮑爾暗示如果沒有足夠的經濟數據，聯準會可能需要在12月暫停降息，這導致聯邦資金利率（隔夜拆款利率）12月調降的機率從92.3%大減至64.4%，然而國內法人認為，這主要是因為鮑爾要同時平衡委員會內部同時存在鴿派與鷹派兩股聲音的權衡做法。

綜合《路透社》與《華爾街日報》報導，聯準會（Fed）於美國時間周三（10月29日）公布會議的決策，決議降息1碼，調降基準利率區間至3.75%-4%，12月1日起停止縮減資產負債表。

這次決策有2名決策官員提出異議，堪薩斯聯準銀行總裁施密德主張按兵不動，理事米倫認為應該降息2碼（0.5個百分點），媒體指出這是2019年來最嚴重的分歧。

但是Fed主席鮑爾向那些認為聯準會將在12月順利進行第三次降息的投資人發出直白的警告：別高興得太早。

鮑爾沒有說些晦澀難懂的語言，而是在周三特意強調利率制定委員會內部的分歧，並且淡化6周後降息已成定局的說法。

鮑爾在會後警告稱，降息可能不會在2025年底再次發生，這令原本指望12月降息的市場感到不安。

周三美債價格走低，美元走強

市場隨即做出反應，美股標普500指數自盤中創紀錄高點回落，最終微幅收跌，美債價格走低，美元走強，但是AI晶片巨頭輝達仍然成為史上首家市值5兆美元的公司。

鮑爾告訴記者，聯邦公開市場委員會（FOMC）決定降息0.25個百分點，是對寬鬆政策的「有力」支持，為了支撐逐漸降溫的就業市場。

然而，鮑爾表示，「在本次會議的討論中，FOMC委員對於12月的政策走向存在嚴重分歧，12月份會議進一步降息尚未成定局，恰恰相反，政策走向並非一成不變。」

他指出，政府停擺對聯準會依賴的數據造成影響是原因之一。「我們收集所有能夠找到的數據，進行評估並認真思考。這就是我們的職責所在。」鮑爾說。

「如果你問我這是否會影響12月的會議，我不是說一定會有影響，但你可以想像一下。你知道，如果你在霧中開車，你會怎麼做？你會減速。」鮑爾解釋說。

消費支出強勁，企業徵才速度卻急劇放緩

鮑威爾的直言不諱反映出聯準會內部對於如何解讀當前經濟情勢的分歧日益加深：消費支出依然強勁，但是企業徵才的速度急劇放緩。

聯準會下一步的行動取決於兩種相互對立的經濟敘事，哪一種更為準確。

一種敘事認為，AI投資熱潮和股市上漲，將繼續推動企業和消費者支出，從而限制大幅降息的必要性，但如果聯準會降息幅度過大，通膨率可能會接近3%，而非聯準會2%的目標。

另一種敘事認為，高利率加上貿易和移民政策的變化最終會對就業市場產生影響，如果聯準會停止降息，失業率會上升。今年夏天，非農就業人數成長放緩，鮑爾周三坦言，以某些指標衡量，新增就業人數幾乎為零。

鮑爾坦言新增就業人數幾乎為零

「Fed處境很尷尬，因為支出數據似乎與勞動市場數據不太吻合。支出數據看起來還不錯，另一方面，勞動力市場出現非常明顯的放緩。」聯準會前高級顧問英格利希（William English）表示。

聯準會去年降息一個百分點後，今年又降息0.5個百分點，使指標利率更接近許多人認為的中性區間，既不刺激經濟也不抑制經濟。

值得注意的是，鮑爾一再提及FOMC官員的意見分歧嚴重，凸顯出FOMC委員越來越不願意繼續降息，也表明12月降息的可能性微乎其微。

鮑爾表示：「現在越來越多官員覺得，或許我們應該至少等待一個週期，諸如此類。對於部分委員來說，現在或許應該退一步，觀察勞動力市場是否真的存在下行風險，或者觀察我們目前看到的強勁增長是否真實存在。」

(原始連結)





