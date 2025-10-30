聯準會再降息一碼 鮑爾淡化12月降息可能性
美國聯準會29日宣布降息一碼，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，聯準會內部的政策分歧，以及缺少聯邦政府數據，可能導致今年再次降息的可能性不大。鮑爾承認，官員們看到了就業市場面臨的威脅，但也指出，在缺乏對經濟更全面理解的情況下，進一步調整利率存在風險。
聯準會29日一如預期降息0.25個百分點，以緩解就業市場進一步疲軟。但聯準會的新政策聲明多次提及聯邦政府停擺期間缺少官方數據。鮑爾告訴記者，如果政府停擺導致無法獲得進一步的就業和通膨報告，決策者可能會更加謹慎。
鮑爾在為期兩天的決策會議後表示：「我們將收集我們能找到的每一項數據，對其進行評估並認真思考。這就是我們的工作。」鮑爾也列舉了聯準會可以使用的私人數據，以及聯準會內部對企業高層的調查，以及在全國各地進行較非正式的訪談。
鮑爾說：「如果你問我這是否會影響…12月的會議，我不是說一定會影響，但你可以想像。你知道，如果你在霧中開車，你會怎麼做？你會減速。」
鮑爾的這番話表明，隨著川普政府與國會民主黨人之間的預算爭端將進入第二個月，聯準會面臨的困境日益加劇。政府無法進行調查並發表對決策至關重要的報告，在這種情況下，這可能會延後美國總統川普(Donald Trump)所希望的降息。
除了數據問題外，鮑爾也表示，聯準會同仁們對於未來貨幣政策的適當路徑存在「嚴重分歧」，現在「越來越多的人認為…或許我們應該至少等待一個週期」再進行降息。
金融市場對鮑爾的談話作出了反應，降低對聯準會在12月9日至10日決策會議上再次降息的預期。標普500指數在回吐早盤漲幅後，最終收盤大致持平。(編輯:王志心)
