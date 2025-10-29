聯準會再降息1碼 鮑爾：12月降息並非板上釘釘

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天在政策會議上宣布再次降息1碼，為今年以來第2次降息，但聯準會主席鮑爾在記者會上表示，12月降息並非板上釘釘。

鮑爾（Jerome Powell）在記者會上告訴媒體：「我們仍面臨雙向風險。在本次理事會會議討論中，對12月政策走向看法大相逕庭。12月進一步降息並未成定局，並非板上釘釘。」

此外，鮑爾還指出：「美國聯邦政府持續關門期間將會抑制經濟活動，但這些影響在關門結束後應可逆轉。」（編譯：陳正健）1141030