聯準會分裂加劇 鮑爾談話恐再引爆市場震盪
[NOWnews今日新聞] 美國週五（5日）公布的消費者信心指數以及9月個人消費支出指數（PCE），顯示消費信心回升，亦符合市場對於聯準會下週將降息的預期，美股主要指數週五普遍收紅。不過聯準會下週的會議預計將會是近年來最具爭議的一次，投資人正關注決策官員在預期的降息問題上有多分歧，以及主席鮑爾（Jerome Powell）將如何對未來政策道路作出暗示。
根據路透社報導，在聯邦公開市場委員會（FOMC）的12名具投票權成員中，有5人公開表達反對或質疑是否應進一步放鬆政策；而位於華府的聯準會理事會（Board of Governors）中則有3名官員支持降息。
自2019年以來，FOMC會議上從未出現過三票以上的反對意見，自1990年以來也僅發生過9次。這種分歧使得各方的反對票格外受到關注，投資人將從週二至週三的會議中尋找聯準會政策方向與內部動態的線索。
安吉利斯投資公司（Angeles Investments）首席投資官羅森（Michael Rosen）表示：「聯準會的分歧程度似乎是多年來非常、非常罕見的，而究竟分裂到何種程度將備受關注，因為這能夠透露聯準會未來可能傾向的方向。」
羅森補充說，這種不確定性源於聯準會在「充分就業」與「通膨穩定」兩大目標間維持平衡的挑戰。
以個人消費支出物價指數（PCE）衡量的通膨率週五符合預期，而美國12月消費者信心也有所改善。這些數據並未改變市場對下週降息的預期。
週四的經濟數據顯示，上週首次申請失業救濟金人數降至三年多來的最低水平，緩解了市場對勞動力市場急劇惡化的擔憂，並助長了降息的預期。芝加哥聯邦準備銀行的一項估計顯示，11 月份的失業率維持在接近4.4%。
倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，市場定價預計下週會議有84%的機率會降息一碼（四分之一百分點）。
聯準會上一次調降政策利率是在10月29日，將政策利率從4.00%-4.25%調降至3.75%-4.00%，是今年連續第二次降息1碼。
但鮑爾後來稱 12 月降息「並非理所當然」，這番話震撼市場，使許多原本認為降息已成定局的投資人重新調整預期，股市也因此回吐漲幅。
駿利亨德森平衡基金經理人巴克利（Jeremiah Buckley）表示，從長遠來看，12月會議對長期市場影響不大。他補充說：「短期可能會有波動，但我認為2026年上半年聯準會的動作，比12月決議重要得多。」
今年以來，華爾街指標標普500指數已上漲16.6%。Wilmington Trust首席投資長羅斯（Tony Roth）如果聯準會降息，股市不會有太大波動。
羅斯說：「聯準會的行動在這一點上已經基本被消化了。真正的關鍵將是聯準會的前瞻指引。」他認為：「他們會非常謹慎。他們會談論依賴數據。」
為聯準會決策增添複雜度的是經濟數據的積壓。美國史上最長的43天關門，導致11月的就業報告推遲至12月16日、也就是決策會議之後才公布。而10月失業率也因停擺導致家戶調查無法進行而無法得知。
雖然稍有時滯，但12月9日公布的職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS）仍能提供市場部分訊號，特別是在目前低招聘、低解僱的環境下的裁員情況。
一些觀察家認為，降息的機率並不像市場暗示的那麼高，他們更關注鮑爾的聲明以及政策投票的差距有多近。
野村證券發達市場首席經濟學家賽夫（David Seif）表示：「我們認為目前沒有任何事情是確定的。所以市場明顯低估聯準會12月不降息的風險。」
賽夫說，在降息的情況下，他特別好奇「反對票的多寡」。隨著 4 位地區聯準會總裁即將輪替，他們的立場將揭示他們打算維護多少獨立性，以及他們將對聯準會施加多大的壓力。「因為這不只是對鮑爾主席的態度，也關係到他繼任者的權限。我們正在試圖了解，聯準會是否正在朝『一人一票』的更簡化決策模式轉變。」
