聯準會利率不變、科技股攻堅 美股收盤三指數上漲
美國聯準會在盤中宣布利率維持不變，加上半導體族群持續走強，支撐科技股向上攻堅，終場三大指數上漲。
道瓊工業指數上漲12點，收在4萬9015點；那斯達克指數上漲40點，收在2萬3857點；S&P500指數下跌0.57點，收在6978點；費城半導體指數上漲189點，收在8306點。
國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／張碧珊
