聯準會利率連3降！台股開盤站上28568點創新高 台積電上演「秒填息」

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布，再度調降基準利率1碼至將基準利率下調1碼至3.5％至3.75％，這也是今年第3度連續降息。主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，聯準會目前採取觀望態度，會根據未來經濟情勢和新數據再評估是否繼續降息，同時也宣布週五起開始購買國債。

聯準會宣布降息 美股10日全面收漲

鮑爾強調，聯準會決定降息並非易事，需在通膨風險與就業市場疲弱間取得平衡。他表示：「這是一個艱難抉擇，我們必須做出決定。」不過，美國總統川普（Donald Trump）似乎對此仍不滿意，抨擊降息太慢，「本來至少可以擴大一倍」，美國基準利率應該降到世界最低。

美國股市10日收盤全面收漲，三大指數全面收高。道瓊指數暴漲497.46點、漲幅1.05％，收48057.75點；S&P500上漲46.17點、漲0.67％，收6886.68點直逼高峰；NASDAQ指數漲77.67點、漲0.33％，收23654點。

台積電開盤上演「秒填息」 台股站上28568點

聯準會如預期降息，台股今（11）日早盤開高，上漲逾167.29點，一舉站上28568.02點，衝破歷史高點28554點，再創台股新紀錄。

台積電（2330）昨（10）日股價再站上1500元關卡，收在1505元。今日除息配發5元股利，上演開盤「秒填息」，股價更一度衝上1515元天價。至於台積電ADR收盤上漲6.71美元、漲幅2.21％，收310.12美元，也帶動台積電快速填息。

根據外資法人，11大類股中除2類外，其他類股都上漲，工業股漲幅最大收漲1.84％。個股亮點包括Warner Bros Discovery漲4.49％、Abivax漲3.65％、Marvell漲4.02％、GE Vernova大漲15.62％。另外，加拿大央行利率維持2.25％，在美國貿易壓力下仍顯韌性，歐洲央行市場押注 2026年底前升息機率大於50％，人民幣今年將寫下2021年以來，首次全年升值。

美國聯準會除降息外，還啟動短債購買計畫，初期規模達400億美元，以緩解短期資金市場壓力。鮑爾表示購買規模將持續數月維持水準，再視市場情況調整節奏。市場普遍認為，該政策意味聯準會正為明年經濟放緩作準備，也被視為對金融流動性的預防性補強，此舉也讓債券價格上漲、殖利率下滑。