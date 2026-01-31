聯準會前鷹派官員華許獲提名接任主席 川普：他確實想降息

美國總統川普星期五宣布提名聯準會（Fed）前官員華許擔任下任聯準會主席。

希望能夠更快降息刺激經濟的美國總統川普星期五宣布提名聯準會（Fed）前官員華許擔任下任聯準會主席。川普稱讚華許聰明優秀且強勢、也相當年輕，川普並強調：「他確實想要降息」。（請聽AI報導。）

川普星期五上午在自家社群媒體「真實社群」發文，宣布提名華許擔任下任聯準會主席，接替今年將卸任的現任主席鮑爾。

川普重返白宮以來時常表達對鮑爾的不滿，多次批評聯準會未能更快降息，引發外界擔心聯準會政策獨立性受到威脅。

川普在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問，對於是否擔心華許過去被視為支持較高利率的通膨「鷹派」立場，川普回應表示，華許非常聰明、優秀且強勢，也相當年輕。川普還說，自己已觀察華許一段時間，「他確實想要降息」。

現年55歲的華許曾在摩根士丹利擔任併購銀行家，之後加入時任美國總統小布希政府團隊，在2002年至2006年期間擔任白宮經濟政策顧問，2006年至2011年擔任聯準會理事，2011年辭去理事，他去年受訪時曾明確表示支持降息刺激經濟成長。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。