聯準會升息機率增 台股開盤上漲41點

▲ 台北股市今（3）日開盤上漲41.36點、來到27605.63點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，科技股買盤回流，美股四大指數週二全數走高，帶動台北股市今（3）日開盤上漲41.36點、來到27605.63點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.34點、來到259.47點。今日開盤量大強勢個股：南亞科、國巨*、台虹、鴻海、京元電子。

權值股多數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1445元；鴻海開盤上漲3元、來到225元。

市場押注聯準會最快將在12月會議啟動降息循環。最新供應管理協會（ISM）數據顯示，美國製造業表現持續疲弱，進一步強化政策轉向預期。

根據利率期貨顯示，市場給予12月9日至10日會議降息1碼的機率已升至86%。多名聯準會官員近期談話亦釋出偏鴿訊號，通膨壓力放緩與經濟數據降溫，成為市場關鍵判斷依據。

此外，聯準會未來人事布局也為市場增添不確定性。外界關注現任主席鮑爾明年任期屆滿後的接班安排，美國總統川普週二透露，他計劃於2026年初宣布下一任央行掌舵人選，而白宮國家經濟委員會主任哈塞特為潛在聯準會主席人選。

根據美銀Global Research最新報告也預期，聯準會12月將降息1碼，並於2026年6月與7月再度各降息一次，最終利率區間可望降至3%至3.25%，主因在於政策領導層變化，而非經濟基本面轉折。

此外，加密貨幣也回神走高，比特幣回神突破91000美元，帶動相關概念股走強，包括Strategy與Coinbase均出現明顯漲勢，有助於緩解先前市場風險趨避情緒。

美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲185.13點或0.39%，收47474.46點，那斯達克指數上漲137.752點或0.59%，收23413.674點，標普500指數上漲16.74點或0.25%，收6829.37點，費半指數上漲128.94點或1.84%，收7149.47點。

科技五大巨頭集體收高，Meta上漲0.97%，蘋果上漲1.09%，Alphabet上漲0.29%，微軟上漲0.67%，亞馬遜上漲0.23%。半導體股多數走高，AMD下跌2.06%，博通下跌1.17%，輝達上漲0.86%，應用材料上漲4.15%，高通上漲1.58%，美光下跌0.40%。

台股ADR普遍走高，台積電ADR上漲1.53%，日月光ADR上漲2.97%，聯電ADR上漲3.32%，中華電信ADR上漲0.63%。

