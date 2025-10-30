聯準會如預期降息一碼、鮑爾對12月降息表態鷹派！ 會議五要點一次看
[Newtalk新聞] 美國聯準會（Fed）周三（29日）在利率決策會議（FOMC）後決定下調利率，為今年來第二度。最新聯邦基金利率的目標區間來到 3.75%～4.00%，不過，主席鮑爾（Jerome Powell）會後記者會上表示，他認為市場對聯準會下一次會議（12 月）降息已成定局的預期「遠非如此」。
鮑爾在記者會開場時表示，儘管由於美國政府停擺，一些重要的聯邦政府數據被延遲公布，但目前聯準會仍能從公、私營部門數據來觀察，自九月份會議迄今，就業與通膨前景並沒太大變化。
最新利率公布後，美國公債殖利率全面大漲，二年期、十年期均漲逾 10基點，各來到 3.596%與 4.078%。美元指數（DXY）一度重回 99 關口上方。現貨黃金周三稍早爬回 4,000美元，但在鮑爾講話後較高點倒跌 2.5%。原油價格則是反彈。以下為鮑爾 10 月記者會的重點統整：
一、決策官員的意見兩極
首先，鮑爾表示，此次會議共有 19位與會者，在當前穩定就業與抑制通膨之間存在矛盾時，委員們表達了強烈分歧的觀點，當天投票中有 2票持不同意見：一票希望降息 2碼（史蒂芬．米蘭）、一票希望不降息（傑弗里．施密德）。若兩個目標風險大致相當，一邊要求升息、一邊要求降息，那麼政策利率大致上應該處於中性。
雖本次降息一碼是在多數官員支持下決定，但在未來路徑該怎麼走，則是「明顯分歧」。鮑爾表示，部分委員注意到，近期經濟活動走強，許多預測機構正在上調今、明年的GDP成長預期，有些上調幅度是相當明顯。
「同時，對於看到勞動市場，我不想說完全穩定，但確實沒明顯惡化，而是可能會持續很緩慢地降溫。」鮑爾表示，與會的委員各自對經濟前景的預期、風險偏好皆不同，因此尚未決定12月如何行動。
二、12月降息非板上釘釘
基於上述段落，聯準會內部官員觀點出現明顯分歧，鮑爾指出，12月的會議是否要進一步降息，並非「板上釘釘」的事。並提醒市場需要把這點考慮進去。
鮑爾指出，長期以來，聯準會的風險偏好一直明顯偏向「抑制通膨」。但在七月的利率會議後，看到了就業數據下行修正，勞動市場面臨的風險比原先預想的還大。雖因勞動力需求下降使失業率下降，但因移民減少以及勞動參與率下降導致就業市場走弱，這使原先偏「小幅緊縮」的利率政策，需要隨時間朝「中性」方向靠攏。
目前，美國經濟面臨短期內通膨風險偏上行，就業風險偏下行的具挑戰性局面。在 19位聯準會官員中，有「越來越多的人」希望「至少等一個週期」後再降息。根據芝加哥商品交易所（CME）的利率期貨數據（FedWatch）顯示，12 月降息的可能性從一天前的 90%下調至 65%。
三、12月起停止縮表（QT）
除了降息外，FOMC 也決定在 10 月結束量化緊縮政策（QT）。鮑爾表示，在新冠疫情危機期間，聯準會擴大了其資產負債表規模，使其從略高於 4兆美元增加到接近 9兆美元。鮑爾曾說，儘管聯準會認為，有必要縮表，但預計不會恢復到疫情前水準。
據《華爾街見聞》指出，過去三年半的縮表期間，聯準會的證券持有規模減少了 2.2兆美元。以名目GDP佔比計算，資產負債表規模已從 35%降至約 21%。
鮑爾說，聯準會長期以來的計劃，是當準備金水位略高於聯準會認定的「充裕準備金（ample reserves）」標準時將停止縮表，目前已有明顯跡象顯示已達到該標準。自 12 月起，聯準會將進入正常化計畫的下一階段，即在一段時間內維持資產負債表規模穩定。同時，隨著其他非準備金負債（如流通中的現金）持續成長，準備金餘額將繼續逐步下降。
四、如何解讀最新物價報告？
關於九月的物價報告，鮑爾表示，目前還沒有拿到之後的生產者物價（PPI）數據，而其對於推算聯準會更關注的 PCE 通膨數據至關重要。不過即便如此，聯準會仍能評估其大致方向，待 PPI 出來後可能會有小幅修正。
整體而言，通膨數據比預期略軟。並通膨分成三塊來看：
1. 商品價格正在上升，主要是關稅推動的，其政沿著生產鏈逐步傳導至消費者端。
2. 住房服務通膨正在下降，且預期會持續下降。
3. 除住房外的服務通膨（即核心服務）在過去幾個月基本上橫向波動。
鮑爾表示，若剔除關稅影響，目前通膨其實離「2%」的目標值並不遠。不同計算略有差異，若核心 PCE 為 2.8%，剔除關稅後約落在 2.3%～2.4% 左右，這與目標差距並不大。但他也認為，關稅造成的通膨在基準情況下應該是一次性的。不過，服務業通膨並未如預期下降，主因是「非住房核心服務」中的「非市場服務」。其很大程度上反映的是金融服務中「按市值計價」而非「實際支付」的收入，這與股市上漲有關。
五、政府停擺恐干擾12月決策
鮑爾指出，雖聯邦政府停擺是暫時的情況，但停擺確實有這種可能影響12月的決策。「換句話說，若你在大霧中開車，你會減速。這種情況是否會發生，我現在無法判斷，但完全有可能。」
鮑爾說，聯準會的職責，就是盡可能收集所有能找到的數據、信息，並認真評估。若資料恢復公布是好事；但若資料仍缺失，那麼採更謹慎行動會是合理選項。
