聯準會如預期降息1碼 新台幣升轉貶收31.268元

（中央社記者潘姿羽台北11日電）美國聯準會宣布降息1碼，符合市場預期，美元指數應聲下挫，不過台股收跌，拖累新台幣由升轉貶，今天收盤收在31.268元，貶值6分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至21.255億美元。

美國聯邦準備理事會再度降息1碼，今年連續3度降息，預測明年還有1次降息的可能。儘管聯準會官員內部意見分歧，市場解讀聯準會態度中性偏鴿，美股主要指數收紅，美元指數下挫。

美股領漲，台股今天早盤再度創高，但隨著台積電開高走低，盤中最低跌破28000點關卡，上下震盪583.83點，終場收在28024.75點，下跌375.98點。三大法人今天合計賣超台股192.21億元，其中外資提款台股189.77億元。

由於市場反映聯準會降息題材，美元指數下挫，新台幣兌美元今天以31.2元開出後，迅速走揚，最高升抵31.12元，但隨著台股下挫，外資午後啟動匯出，匯價翻貶且貶勢擴大，最低觸及31.274元。

不過外匯交易員認為，近期台股再創新高，期間適度回檔修正「還算健康」，外資匯出的量也不算太大，只是剛好遇上聯準會降息後的時點，不須過度解讀。

匯銀人士也說，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）暗示明年1月可能暫停降息，但也宣布重啟購債，且明年1月新任主席人選出爐，立場可能更為鴿派，這些線索都指向聯準會維持寬鬆基調，並使國際美元走向偏弱格局。

新台幣匯率因市場提前反映降息題材，12月上旬發動新一波升勢，但並未順利衝破31元整數大關，如今匯價於31.2元價位附近徘徊。

外匯交易員認為，聯準會12月會議落幕，接下來歐美聖誕假期到來，外資陸續放假，短期應無新的題材催動升值引擎，新台幣暫於31.2至31.3元的區間震盪；接下來先看台美貿易談判何時出爐，以及聯準會主席人選有無進展，為市場提供進一步指引。（編輯：楊凱翔）1141211