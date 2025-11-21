聯準會官員放鴿 稱近期仍有降息空間

（中央社紐約21日綜合外電報導）美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天表示，他認為聯準會「近期」仍有降息空間。

法新社報導，威廉斯在智利舉行的一場會議上指出，他仍認為近期有進一步降息的空間，以使政策立場更接近中性區間。

數日前，美國聯邦準備理事會（Fed）公布的最新政策會議紀要顯示，許多聯準會官員傾向於12月維持利率不變。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月曾表示，12月降息並非板上釘釘。（譯者：陳正健）1141121