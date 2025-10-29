聯準會宣布再降息1碼！ 美股走勢分歧、台積電ADR漲1.18％

美股主要指數週三收盤走勢分歧，以輝達為主的科技股表現突出。（示意圖：motion elements）

美國聯準會週三宣布再次降息1碼，為今年以來的第2次降息，但聯準會主席鮑爾淡化12月再度降息的可能性，美國股市主要指數週三收盤走勢分歧，以輝達為主的科技股表現突出。（請聽AI報導）

聯準會官員認為，美國經濟成長溫和，但勞動市場疲軟成為降息理由，美股週三漲跌互見，科技股表現亮眼，輝達漲3.04％，收在207.14美元，成為全球第一家市值超過5兆美元的公司，今年以來股價漲幅已達50％。

道瓊工業指數週三下跌74.37點，跌幅為0.16%，收在47632點。標普500指數下跌0.3點，收在6890.59點。那斯達克指數漲130.98點，漲幅為0.55%，收在23958.47點。費城半導體指數漲133.22點，漲幅為1.85%，收在7327.93點。台積電ADR漲3.56美元，漲幅為1.18％，收在305.09美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。