聯準會宣布再「降息1碼」！ 但鮑爾放鷹淡化12月降息可能

美國聯準會 （Fed）在週三宣布降息1碼！讓基準利率至3.75%至4%區間，這是今年度第2次降息。

聯準會公布，決策會議以10比2的投票結果通過降息決議，反對的其中一名理事支持利率維持不變；另一人則主張應該一次降2碼。

聯準會最終公布聲明提到，經濟活動正以溫和的速度擴張，但今年就業成長放緩，失業率略有上升，截至8月仍維持在較低水準，通膨率自年初以來有所上升，目前仍略高於目標水準。

接續值得關注的是，上一次宣布降息是在今年9月，聯準會當時預估今年可能還會再降2次，但今天宣布再降一碼後，對於12月的動態，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上回應，「本次會議上，對於12月的政策走向，各方意見分歧很大，12月的會議是否將進一步下調政策利率，目前並未成定局」，降息「並非板上釘釘」。

