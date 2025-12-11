聯準會宣布第三度降息！投資人該如何卡位 它有雙核心策略應對

財經中心／余國棟報導

投資人應避免過度追逐短線熱門股，並在確認長期成長動能的同時，審慎評估應用成熟度與商業化進度。現階段在股市策略上，核心鎖定具獲利能力與現金流的龍頭企業，衛星則布局具成長潛力的AI與雲端相關標的，以兼顧風險控管與報酬機會。（示意圖/ PIXABAY）

聯準會（Fed）宣布今年第三度降息1碼至3.5%至3.75%區間，同時暗示未來進一步寬鬆的門檻將更高。儘管如此，主席鮑威爾強調關稅引發的通膨效應屬暫時現象，經濟成長仍具韌性。市場普遍認為，在就業與物價持續降溫下，2026年仍有再降息2碼的空間。國泰投信指出，降息循環下，企業資金成本降低，有望推動AI與雲端基礎建設持續擴張，並帶動美國企業獲利回升；同時，債市收益吸引力不減，資金流向固定收益商品的趨勢明顯，惟現階段股市位居高檔，震盪難免，投資人可透過國泰美國多重收益平衡基金，進行股債兼顧的完整布局。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，近期美國市場焦點仍集中在AI驅動的科技產業，雲端服務收入回升，資料中心與高效能運算需求強勁，促使微軟、Google、AWS等巨頭加速資本支出，AI已成為數位轉型核心。雖然短期題材輪動與估值出現修正，但長期趨勢明確，能源供應與算力需求將持續推升相關產業投資機會。

雖然短期題材輪動與高估值出現修正，市場情緒與獲利調整將帶來波動，范姜佩瑩提醒，投資人應避免過度追逐短線熱門股，並在確認長期成長動能的同時，審慎評估應用成熟度與商業化進度。現階段在股市策略上，核心鎖定具獲利能力與現金流的龍頭企業，衛星則布局具成長潛力的AI與雲端相關標的，以兼顧風險控管與報酬機會。

范姜佩瑩指出，債市方面，2026年仍有進一步降息空間，帶動美債殖利率回落。觀察資金面，全球固定收益基金持續獲資金流入，主要集中於政府債券、綜合型債券及投資等級債，建議投資人可趁殖利率反彈時，適度增加中長天期債券部位，以掌握潛在利率回落機會；若著重收益表現，則可關注投資等級金融債，因美國大型銀行資本充足、基本面穩健，兼具安全與收益特性。

降息循環與美國企業獲利回升將成為市場主要支撐，范姜佩瑩認為，AI與雲端基礎建設題材仍具長期吸引力，但短期波動難免，投資策略宜採「攻守兼備」布局。國泰美國多重收益平衡基金透過股債雙核心配置，兼顧收益與成長，並採取動態調整策略，在市場環境轉變時靈活調整部位，例如今年第二季因政策不確定性提升衰退風險，投組調整較具防禦性，下半年關稅議題影響力降低，加上企業成長動能強勁，持股比重增加，並強化類股間置換，增持美股七巨頭、金融及科技類股；債券部分則維持約五成比重，鎖定投資等級金融債。主要成分股包括輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、蘋果（APPLE）、亞馬遜（Amazon），持債包括德意志銀行（Deutsche Bank AG）、美國銀行（Bank of America Corp）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co）等，能有機會在降息環境中掌握利率回落契機，更有助於在美國市場結構性成長中開創多元收益，適合希望在波動市況中追求報酬的投資人。

