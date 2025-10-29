聯準會宣布降息一碼！今年二度降息 12月終止縮表計畫

財經中心／施郁韻報導

美國聯準會（Fed）29日在政策會議上宣布，將基準利率調降一碼（0.25個百分點），這也是今年以來第2次降息。

聯準會表示，經濟前景不確定性仍偏高，將持續評估最新經濟數據與風險平衡情況，致力於實現最大就業與2%通膨目標。

鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，仍面臨雙向風，本次理事會會議討論中，對12月政策走向看法大不同。「12月進一步降息並未成定局，並非板上釘釘。」

此外，聯準會也宣布將於12月1日結束縮減資產負債表的「量化緊縮」(QT) 計畫，將到期債券再投資方向轉為短期國庫券，以降低整體持有部位的存續期間。QT計畫自資產負債表高峰縮減約2.3兆美元，規模降至約6.6兆美元，近五年來新低。

