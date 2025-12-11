聯準會宣布降息1碼 童子賢揭背後2大原因：符合市場預期

美國聯準會為期兩天的政策會議已於周三（10日）結束，並宣布再次降息1碼，這是聯準會連續第三次降息，將聯邦基金利率區間調整至3.5%至3.75%。對此，和碩董事長童子賢表示，美國總統川普為了刺激經濟勢必會推動降息，此外，由於美國國債龐大，高利率環境對財政負擔極重。他也直言，此次降息符合市場預期。

童子賢今（11）日上午以台灣玉山科技協會理事長身分出席「玉山科技論壇—台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」活動，會前接受媒體詢問對聯準會降息的看法。

童子賢指出，川普為刺激經濟，勢必推動聯準會降息。他並提到，美國財政存在結構性壓力，目前國債龐大，每年僅利息支出就超過1兆美元，而美國全年財政收入僅約4.9兆美元，高利率環境對財政負擔非常沉重。

童子賢認為，聯準會雖具有高度獨立性，但此次降息路徑符合市場預期。一旦利率下降，資金使用成本降低，將吸引更多熱錢流入市場，對股市、房地產以及各類有價值的商品都會產生推波助瀾的效果，預期將帶動全球市場一波熱潮。

對於台灣產業前景，童子賢展現樂觀態度，他表示，截至今年11月，台灣出口產值預計仍將維持創新高，科技產業受惠於全球強勁需求，整體展望看起來相當興旺。

